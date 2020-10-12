Лоза рассказал, как отучить детей от Интернета

Простой и очень эффективный способ вызвать у детей отвращение к Сети назвал российский композитор Юрий Лоза. Как заверил музыкант, применяя его, можно вырастить грамотное и любящее литературу поколение.
Лоза посоветовал разрешить детям пользоваться соцсетями, но снизить при этом скорость Интернета до минимума. Композитор отметил, что у него сейчас как раз такая ситуация. Если страница будет долго загружаться, то ребёнок за это время успеет что-то почитать и убедится, что книга лучше.
Мы получим грамотное, любящее бумажные издания поколение, которое будет сжимать кулачки при одном упоминании таких слов как Facebook или Instagram, — написал Лоза в Facebook.
До этого Лоза заявил, что ничего не знает о проблемах с алкоголем у певицы Татьяны Овсиенко. Композитор сказал, что особо не общался с артисткой в последние годы. По словам музыканта, его в последнее время мало интересует жизнь других артистов. А про Овсиенко, скорее всего, хорошо знают в «Мираже», где она когда-то выступала, уверен исполнитель, писал NEWS.ru.
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