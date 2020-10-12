Лоза рассказал, как отучить детей от Интернета

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В России необходимо создать федеральную программу по охране психического здоровья граждан, уверен член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич. Психическое здоровье он назвал более важным, чем физическое.

Психиатрия находится на задворках здравоохранения, и на её развитие не выделяется серьёзных финансовых средств. К тому же отсутствует масштабная стратегия по лечению и выявлению психически больных. Я глубоко убеждён, что...