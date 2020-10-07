Юрий Лоза призвал найти и наказать виновных в катастрофе на Камчатке

https://static.news.ru/photo/292de1fa-08aa-11eb-aaa8-fa163e074e61_660.jpg Юрий Лоза Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Российский музыкант Юрий Лоза считает, что катастрофу на Камчатке нельзя «спустить на тормозах». Если в ней виноваты люди, то они должны понести наказание. Об этом артист заявил в разговоре с NEWS.ru.

Нужно разобраться и найти виновных. И они должны понести наказание. В противном случае эта катастрофа может стать прецедентом для аналогичных событий в будущем. Я бы хотел, чтобы все узнали, почему это произошло. И узнали правду, а не ту версию, которую захотят преподнести какие-то структуры. Убить такой край — это уму непостижимо. Это ведь наше богатство, — заявил Лоза в разговоре с NEWS.ru.

С 8 октября на Камчатке начинается гастрольный тур Юрия Лозы по приглашению краевых депутатов. Бесплатные концерты пройдут в Усть-Большерецком, Елизовском и Быстринском районах.

В начале октября в соцсетях распространились фото и видео с Халактырского пляжа на Камчатке, который усеян мёртвыми морскими звёздами, ежами и осьминогами. Ряд жителей региона пожаловались на недомогание после контакта с водой. Губернатор края Владимир Солодов заявил, что власти рассматривают три причины загрязнения моря, включая техногенное воздействие и природный фактор.

NEWS.ru писал, что накануне сотрудники независимой лаборатории взяли пробы грунта с Радыгинского и Козельского полигонов химических отходов — именно они могли стать причиной загрязнения вод на Камчатке.

По мнению президента Совета по экологическому строительству Дмитрия Березуцкого, природе был нанесён значительный ущерб, последствия которого будут проявляться в мутациях. Эксперт также добавил, что вне зависимости от обсуждаемых версий причиной стали действия человека.