Лингвист рассказал, как выявить авторство нейросети в школьном сочинении Лингвист Бондаренко рассказал, что выявить написанный нейросетью текст помогает его бредовость

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские школьники все чаще сдают сочинения, написанные искусственным интеллектом, причем зачастую даже не проверяют выданный роботом результат, рассказал в беседе с «КП-Новосибирск» старший преподаватель кафедры фундаментальной и прикладной лингвистики Гуманитарного института НГУ Иван Бондаренко. Он отметил, что детей выдает бездумное копирование бредовых текстов с неправильными оборотами и исковерканными фамилиями.

Эксперт прокомментировал участившиеся жалобы новосибирских учителей русского языка и литературы о том, что их буквально завалили сочинениями, выполненными искусственным интеллектом. Педагоги, правда, сразу распознают подвох: лентяев, не удосужившихся даже осмыслить предложенный роботом текст, выдает несогласование слов в предложении, неожиданные сочетания слов, стилей, отсутствие грамматической связи между словами.

Эксперт НГУ считает, что при написании сочинений ученики пользовались бесплатными аналогами зарубежной сети ChatGPT.

Скорее всего, несогласованные слова и предложения — это несовершенство нейросети, связанное с ее недообучением. Если использованная школьником нейросеть была одним из «слабых» аналогов ChatGPT, то искусственно сгенерированный текст видно невооруженным глазом, — пояснил Бондаренко.

Он также предложил педагогам применять стилистический анализ: если видны отличия стиля сочинения школьника от того стиля, которым он пишет обычно, то возможно, ребенок воспользовался услугами нейросети.

Как отмечает издание, в России и за рубежом уже идут разработки программ, способных распознавать такого рода подделки — своего рода аналога «Антиплагиата». Между тем для преподавателей основным критерием проверки знаний ученика был и остается его устный ответ.

Ранее в Госдуме поддержали идею Русской православной церкви об обязательной маркировке в интернете контента, созданного искусственным интеллектом.