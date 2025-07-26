Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
26 июля 2025 в 11:42

Лимонный пирог с темной основой — кисло-сладкая магия для гурманов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот лимонный пирог сочетает в себе хрустящую шоколадную основу и нежную, освежающую начинку из цитрусовых. Идеальный десерт для чаепития, который удивит и порадует своей необычной текстурой и вкусом.

Ингредиенты (на 6 порций)

Для теста

  • Сливочное масло (охлажденное) — 120 г
  • Мука — 150 г (1 стакан)
  • Сахарная пудра — 1/2 стакана
  • Какао-порошок — 1/4 стакана
  • Ледяная вода — 1–2 ст. л.
  • Соль — щепотка

Для начинки

  • Крупные яйца — 3 шт.
  • Жирные сливки для взбивания — 250 мл
  • Сахар — 2/3 стакана
  • Цедра и сок 1 лимона
  • Цедра и сок 1 лайма
  • Щепотка морской соли

Приготовление

  1. Просейте муку вместе с сахарной пудрой, какао и солью.
  2. Добавьте холодное масло, нарезанное кубиками. Перетрите смесь пальцами до состояния мелкой крошки.
  3. Понемногу добавляйте ледяную воду и быстро замесите тесто. Сформируйте комок, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 30 минут.
  4. Разогрейте духовку до 200 градусов. Раскатайте тесто на слегка присыпанной мукой поверхности и выложите в форму диаметром 20 см со съемным дном. Сформируйте бортики и срежьте излишки.
  5. Накройте тесто пергаментом и заполните грузом (фасолью или рисом). Выпекайте 15 минут, затем уберите груз и бумагу.
  6. Взбейте яйца с сахаром до воздушной светлой массы.
  7. Добавьте сливки, цедру и сок лимона и лайма, щепотку соли. Взбейте до однородности.
  8. Вылейте начинку на основу пирога и разровняйте.
  9. Выпекайте при 170 градусах 30–35 минут до полной готовности.
  10. Остудите пирог до комнатной температуры перед подачей.

Этот лимонный пирог станет ярким акцентом на вашем столе и порадует гостей своей кисло-сладкой свежестью. Приятного чаепития!

Устала стоять у плиты? Эти котлетки приготовятся сами в духовке, оставаясь сочными и ароматными. Просто смешай фарш, залей подливом и можешь заниматься своими делами!

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сикорский выдвинул Зеленскому одно требование
Российские бойцы теперь контролируют Зеленый Гай и Малиевку
Непредсказуемость Трампа заставила Европу понервничать в одном вопросе
Магнитные бури сегодня, 26 июля: что будет завтра, упадок сил, депрессия
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Что будет с рублем после снижения ставки? Курсы 26 июля: доллар, евро, юань
В России зафиксирован всплеск фальшивых уведомлений от «Госуслуг»
«Никогда не было трендом»: Захарова о мирной повестке Запада
Депутат призвал помочь семье женщины, погибшей от удара БПЛА ВСУ в Сочи
Рак легких у мужчины принял неожиданную форму
Специалисты поделились первыми выводами после изучения черных ящиков Ан-24
Раскрыто число пропавших без вести после взрыва в саратовской многоэтажке
Захарова жестко раскритиковала коррупцию на Украине
Ситуация в Курской области утром 26 июля: «айдаровцы» стали свалкой трупов
«Мы скучали»: швейцарский пловец обрадовался возвращению россиян на турниры
Российские военные сбросили ФАБ на дезертиров ВСУ
В России снимут фильм об искусственном интеллекте
Подольская удивила фанатов изменениями во внешности
Погода в Москве в субботу, 26 июля: горожан предупредили об опасном явлении
В Сети появились новые снимки Пугачевой и Галкина
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.