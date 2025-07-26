Лимонный пирог с темной основой — кисло-сладкая магия для гурманов

Этот лимонный пирог сочетает в себе хрустящую шоколадную основу и нежную, освежающую начинку из цитрусовых. Идеальный десерт для чаепития, который удивит и порадует своей необычной текстурой и вкусом.

Ингредиенты (на 6 порций)

Для теста

Сливочное масло (охлажденное) — 120 г

Мука — 150 г (1 стакан)

Сахарная пудра — 1/2 стакана

Какао-порошок — 1/4 стакана

Ледяная вода — 1–2 ст. л.

Соль — щепотка

Для начинки

Крупные яйца — 3 шт.

Жирные сливки для взбивания — 250 мл

Сахар — 2/3 стакана

Цедра и сок 1 лимона

Цедра и сок 1 лайма

Щепотка морской соли

Приготовление

Просейте муку вместе с сахарной пудрой, какао и солью. Добавьте холодное масло, нарезанное кубиками. Перетрите смесь пальцами до состояния мелкой крошки. Понемногу добавляйте ледяную воду и быстро замесите тесто. Сформируйте комок, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 30 минут. Разогрейте духовку до 200 градусов. Раскатайте тесто на слегка присыпанной мукой поверхности и выложите в форму диаметром 20 см со съемным дном. Сформируйте бортики и срежьте излишки. Накройте тесто пергаментом и заполните грузом (фасолью или рисом). Выпекайте 15 минут, затем уберите груз и бумагу. Взбейте яйца с сахаром до воздушной светлой массы. Добавьте сливки, цедру и сок лимона и лайма, щепотку соли. Взбейте до однородности. Вылейте начинку на основу пирога и разровняйте. Выпекайте при 170 градусах 30–35 минут до полной готовности. Остудите пирог до комнатной температуры перед подачей.

Этот лимонный пирог станет ярким акцентом на вашем столе и порадует гостей своей кисло-сладкой свежестью. Приятного чаепития!

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