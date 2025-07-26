Лимонный пирог с темной основой — кисло-сладкая магия для гурманов

Этот лимонный пирог сочетает в себе хрустящую шоколадную основу и нежную, освежающую начинку из цитрусовых. Идеальный десерт для чаепития, который удивит и порадует своей необычной текстурой и вкусом.
Ингредиенты (на 6 порций)
Для теста
- Сливочное масло (охлажденное) — 120 г
- Мука — 150 г (1 стакан)
- Сахарная пудра — 1/2 стакана
- Какао-порошок — 1/4 стакана
- Ледяная вода — 1–2 ст. л.
- Соль — щепотка
Для начинки
- Крупные яйца — 3 шт.
- Жирные сливки для взбивания — 250 мл
- Сахар — 2/3 стакана
- Цедра и сок 1 лимона
- Цедра и сок 1 лайма
- Щепотка морской соли
Приготовление
- Просейте муку вместе с сахарной пудрой, какао и солью.
- Добавьте холодное масло, нарезанное кубиками. Перетрите смесь пальцами до состояния мелкой крошки.
- Понемногу добавляйте ледяную воду и быстро замесите тесто. Сформируйте комок, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 30 минут.
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Раскатайте тесто на слегка присыпанной мукой поверхности и выложите в форму диаметром 20 см со съемным дном. Сформируйте бортики и срежьте излишки.
- Накройте тесто пергаментом и заполните грузом (фасолью или рисом). Выпекайте 15 минут, затем уберите груз и бумагу.
- Взбейте яйца с сахаром до воздушной светлой массы.
- Добавьте сливки, цедру и сок лимона и лайма, щепотку соли. Взбейте до однородности.
- Вылейте начинку на основу пирога и разровняйте.
- Выпекайте при 170 градусах 30–35 минут до полной готовности.
- Остудите пирог до комнатной температуры перед подачей.
Этот лимонный пирог станет ярким акцентом на вашем столе и порадует гостей своей кисло-сладкой свежестью. Приятного чаепития!
Устала стоять у плиты? Эти котлетки приготовятся сами в духовке, оставаясь сочными и ароматными. Просто смешай фарш, залей подливом и можешь заниматься своими делами!