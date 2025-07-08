Котлетки-неженки: сочные и ароматные без лишней возни!

Устала стоять у плиты? Эти котлетки приготовятся сами в духовке, оставаясь сочными и ароматными. Просто смешай фарш, залей подливой и можешь заниматься своими делами!

Блюдо получается настолько универсальным, что подойдет и для будничного ужина, и для праздничного стола. Подавай с пюре или гречкой — в любом случае домочадцы будут в восторге!

Ингредиенты: свино-говяжий фарш — 500 г, картофель — 70 г, лук — 60 г, чеснок — 1 зубчик, томатное пюре — 200 мл, сметана — 150 г, соль, перец по вкусу.

Смешай фарш с тертым картофелем, луком и чесноком, посоли, поперчи. Сформируй котлеты и выложи в форму. Запекай 20 минут при 170 °C. Смешай томатное пюре со сметаной, залей котлеты и готовь еще 20–25 минут. Ароматные котлетки в нежной подливке готовы — приятного аппетита!

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