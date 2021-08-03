Лидер «Яблока»: запрет одиночных пикетов на фоне массовых скоплений — бред

Сразу несколько кандидатов в депутаты Госдумы от «Яблока», КПРФ и Партии Роста направили мэру Москвы Сергею Собянину письмо с просьбой отменить антикоронавирусные ограничения на проведение митингов и одиночных пикетов и посещение судов. Подписавшиеся указывают на то, что многие массовые мероприятия уже давно разрешены, часть ограничений снята, однако до сих пор под запретом политические акции. Ситуацию усугубляет то, что сейчас — период избирательной кампании. Лидер «Яблока» Николай Рыбаков в интервью NEWS.ru рассказал о том, как ограничения, по его мнению, нарушают закон и почему такая политика власти мешает бороться с коронавирусом.

Николай Рыбаков yabloko.ru

— Вы и остальные подписанты видите за запретом политические мотивы?

— Да, конечно. Власть ссылается на распоряжения Роспотребнадзора, однако эти же органы допускают в Москве массовые собрания на стадионах по поводу какого-то очередного события, в Петербурге разрешают «Алые паруса» и так далее. Сейчас я много езжу по стране и в каждом регионе узнаю о больших массовых мероприятиях, которые проводились несмотря на пик по заболеваемости коронавирусом и запрет на политические мероприятия. В Москве же запрещены даже одиночные пикеты. Это бред.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Между прочим, такая ситуация, как сейчас, способствует тому, чтобы у граждан было недоверие к антикоронавирусным мерам, которые принимает власть. Люди, видя подобные искусственные ограничения лишь для некоторых, перестают считать, что меры по борьбе с COVID-19 — необходимые и реальные. Человек задаётся вопросом: «А зачем мне обязательно носить везде маску, если я вижу, что власть проводит мероприятия на десятки тысяч граждан, где никто их не носит?» Люди перестают доверять ограничительным мерам, хотя многие из них, вроде ношения маски — правильные.

— Чтобы вы хотели от власти в этом вопросе?

— Проводить избирательную кампанию, когда даже нельзя встать в одиночный пикет — очень сложно. Мы считаем, что власть должна определиться. Либо она объявляет локдаун, выплачивает тем, кто из-за него перестаёт работать, зарплату и мы все по-настоящему на карантине две недели, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения. Либо прекратите нас обманывать и запрещать даже одиночные пикеты.

— Вы думаете обращаться в суд?

— Мы рассматриваем такую возможность.

— Можно ли будет как-то оспорить результаты выборов с учётом того, что ограничительные меры очевидно влияют на кампанию?

— Да, но нам бы хотелось, чтобы ограничения были сняты до дня голосования, а не после. Мы работаем, чтобы выиграть выборы, а не для того, чтобы потом оспаривать их результаты.

— Также ограничения действуют на посещение судебных процессов.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Это ещё один абсурд и большая наглость. Мне тоже в регионах люди рассказывают о процессах, на которые не могут попасть. При этом трансляции судов не ведутся. Окей, если уж запретили, то хотя бы ведите в Интернете трансляцию открытых судебных процессов. Это противоречит нормам Конституции. Получается, что под прикрытием борьбы с коронавирусом у нас нарушаются права, гарантированные Конституцией России.

— Почему суды так поступают?

— Грубо говоря, им не хочется, чтобы люди лишний раз следили за их работой. В этом тоже есть политическая подоплёка. Пандемия — это критический момент для власти во всех странах мира, и каждая власть поступила, как поступила. Где-то она помогает гражданам, бизнесу и предприятиям. У нас же и гражданам не помогли, и атаковали права и свободы граждан. Коронавирус стал тестом. Теперь понятно, что можно делать. Раньше предположение, что можно закрыть открытый судебный процесс, вызвало бы сомнение. Теперь однозначно стало понятно, что это сделать можно.