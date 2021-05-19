Личности массовых убийц предложили засекретить в РФ

https://static.news.ru/photo/8c394476-b924-11eb-842e-96000091f725_660.jpg Фото: chromorange/Karl-Heinz Sprembe/Global Look Press

Распространение средствами массовой информации сведений о лицах, совершивших массовые убийства, следует ограничить. Такое предложение директор Института исследований проблем современной политики Антон Орлов направил председателю Совфеда Валентине Матвиенко, сообщает RT.

После недавних событий в Казани, как и после расстрела учащихся в Керчи в 2018 году, СМИ и соцсети начали распространять информацию о личностях подозреваемых, — говорится в его письме.

Орлов добавил, что именно такой огласки и добиваются подобные преступники. Политолог предлагает для схожих случаев ввести в законодательство понятие «информационное забвение».

Нужно ввести запрет для СМИ на упоминание личной информации, на распространение фото- и видеоматериалов с изображением преступника, — считает Орлов.

Ранее стало известно, что в России следует вернуть смертную казнь для того, чтобы в будущем предотвратить ЧП, подобные произошедшему в Казани. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Он отметил, что казанский стрелок не собирался умирать, поэтому сдался полиции.