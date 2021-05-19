Личности массовых убийц предложили засекретить в РФ

Распространение средствами массовой информации сведений о лицах, совершивших массовые убийства, следует ограничить. Такое предложение директор Института исследований проблем современной политики Антон Орлов направил председателю Совфеда Валентине Матвиенко, сообщает RT.
После недавних событий в Казани, как и после расстрела учащихся в Керчи в 2018 году, СМИ и соцсети начали распространять информацию о личностях подозреваемых, — говорится в его письме.
Орлов добавил, что именно такой огласки и добиваются подобные преступники. Политолог предлагает для схожих случаев ввести в законодательство понятие «информационное забвение».
Нужно ввести запрет для СМИ на упоминание личной информации, на распространение фото- и видеоматериалов с изображением преступника, — считает Орлов.
Ранее стало известно, что в России следует вернуть смертную казнь для того, чтобы в будущем предотвратить ЧП, подобные произошедшему в Казани. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Он отметил, что казанский стрелок не собирался умирать, поэтому сдался полиции.