Вылетевший из Красноярска в Китай самолёт подал сигнал тревоги

Грузовой самолёт авиакомпании «Атран», который вылетел из Красноярска в китайский город Ханчжоу, подал сигнал тревоги. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на анонимный источник.
По информации агентства, Boeing 747
Пилоты приняли решение вернуться в аэропорт вылета. Самолёт около часа кружил над Красноярском на высоте в 9 тысяч футов для выработки топлива, а затем благополучно сел в воздушном порту.
Группа «Атран» — часть крупнейшей в России группы компаний, перевозящей грузы, «Волга-Днепр». 28 июня стало известно, что эта группа прекратила полёты над Белоруссией.
23 мая самолёт ирландской авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, которые позже не подтвердились. Белорусские силовики задержали находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу. Её арестовали на два месяца. Европейские политики осудили действия властей Белоруссии и рекомендовали авиаперевозчикам не летать над республикой. Позднее Евросоюз официально запретил любым белорусским самолётам использовать своё воздушное пространство.