Вылетевший из Красноярска в Китай самолёт подал сигнал тревоги

Грузовой самолёт авиакомпании «Атран», который вылетел из Красноярска в китайский город Ханчжоу, подал сигнал тревоги. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на анонимный источник.

По информации агентства, Boeing 747 подал сигнал general emergency. По данным Flightradar24, лайнер выставил код ответчика 7700, что говорит о чрезвычайной ситуации на борту. «Интерфакс» уточняет , что сигнал бедствия подали через 40 минут после взлёта.

Пилоты приняли решение вернуться в аэропорт вылета. Самолёт около часа кружил над Красноярском на высоте в 9 тысяч футов для выработки топлива, а затем благополучно сел в воздушном порту.

Группа «Атран» — часть крупнейшей в России группы компаний, перевозящей грузы, «Волга-Днепр». 28 июня стало известно, что эта группа прекратила полёты над Белоруссией.

23 мая самолёт ирландской авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, которые позже не подтвердились. Белорусские силовики задержали находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу. Её арестовали на два месяца. Европейские политики осудили действия властей Белоруссии и рекомендовали авиаперевозчикам не летать над республикой. Позднее Евросоюз официально запретил любым белорусским самолётам использовать своё воздушное пространство.