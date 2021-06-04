Евросоюз закрыл своё небо для всех белорусских самолётов

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Евросоюз в пятницу, 4 июня, официально запретил любым белорусским самолётам использовать своё воздушное пространство. И это касается не только пролётов лайнеров, но также их взлёта и посадки на территории ЕС. Текст заявления Брюсселя передаёт РИА Новости.

Отмечается, что Совет Евросоюза принял решение усилить санкции против Белоруссии в связи с ситуацией на территории республики.

Совет запретил пролёт воздушного пространства ЕС, а также доступ в аэропорты ЕС для всех белорусских перевозчиков. Кроме того, европейским авиакомпаниям было рекомендовано избегать полётов над Белоруссией, — говорится в заявлении.

23 мая самолёт ирландской авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, которые позже не подтвердились. Белорусские силовики задержали основателя Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу. Её арестовали на два месяца. Европейские политики осудили действия властей Белоруссии и рекомендовали авиаперевозчикам не летать над республикой, также ряд стран Европы закрыли воздушное пространство для белорусских авиакомпаний.

Ранее послы стран ЕС согласовали санкции против белорусских авиакомпаний из-за инцидента с посадкой лайнера Ryanair в Минске.