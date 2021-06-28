Первая российская авиакомпания перестала летать над Белоруссией

Крупнейшая российская авиакомпания, перевозящая грузы, — частная «Волга-Днепр» — прекратила полёты над Белоруссией. Эту информацию журналистам РБК подтвердили в организации.

Мы действительно решили временно не использовать для полётов своих самолётов воздушное пространство Белоруссии, — сказал представитель компании, отказавшись от дальнейших комментариев.

Теперь самолёты компании летают через страны Прибалтики.

Источник СМИ, близкий к группе «Волга-Днепр», сообщил, что такое решение было принято после введения Евросоюзом, Великобританией и Соединёнными Штатами санкций против белорусских компаний из-за посадки самолёта Ryanair. Головная структура организации зарегистрирована в Нидерландах.

23 мая самолёт ирландской авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, которые позже не подтвердились. Белорусские силовики задержали находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу. Её арестовали на два месяца. Европейские политики осудили действия властей Белоруссии и рекомендовали авиаперевозчикам не летать над республикой. Позднее Евросоюз официально запретил любым белорусским самолётам использовать своё воздушное пространство.