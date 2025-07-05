Лето в тарелке! Холодный суп из огурцов и яиц с розовой заправкой из свеклы. Он ничем не уступит окрошке! Летом хочется легкой, освежающей еды, которая быстро утолит голод и подарит заряд бодрости. Холодный свекольник на кефире — простой и полезный суп, насыщенный свежими овощами и зеленью. Он легко готовится и идеально подходит для жарких дней. Фишка — в свекольной заливке.
Ингредиенты
- Свекла отварная — 1 шт.
- Яйца вареные — 3 шт.
- Огурцы — 3 шт.
- Петрушка — 0,5 пучка
- Укроп — 0,5 пучка
- Лук зеленый — 3 шт.
- Кефир — 1 л
- Соль морская — по вкусу
- Перец черный молотый — по вкусу
- Лимонный сок — по вкусу
Приготовление
- Вымойте огурцы и зелень, обсушите. Яйца очистите, с огурцов по желанию снимите кожицу. Нарежьте зеленый лук, натрите огурцы на крупной терке. Измельчите петрушку и укроп. Натрите яйца. Свеклу очистите и перебейте в блендере с кефиром, посолите и поперчите.
- Смешайте все овощи, залейте розовой заправкой, добавьте лимонный сок, соль и перец по вкусу. При необходимости разбавьте водой. Охладите суп в холодильнике перед подачей. По желанию подайте с долькой лимона и кубиками льда.
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