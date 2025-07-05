Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 июля 2025 в 05:30

Лето в тарелке! Холодный суп из огурцов и яиц с розовой заправкой из свеклы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лето в тарелке! Холодный суп из огурцов и яиц с розовой заправкой из свеклы. Он ничем не уступит окрошке! Летом хочется легкой, освежающей еды, которая быстро утолит голод и подарит заряд бодрости. Холодный свекольник на кефире — простой и полезный суп, насыщенный свежими овощами и зеленью. Он легко готовится и идеально подходит для жарких дней. Фишка — в свекольной заливке.

Ингредиенты

  • Свекла отварная — 1 шт.
  • Яйца вареные — 3 шт.
  • Огурцы — 3 шт.
  • Петрушка — 0,5 пучка
  • Укроп — 0,5 пучка
  • Лук зеленый — 3 шт.
  • Кефир — 1 л
  • Соль морская — по вкусу
  • Перец черный молотый — по вкусу
  • Лимонный сок — по вкусу

Приготовление

  1. Вымойте огурцы и зелень, обсушите. Яйца очистите, с огурцов по желанию снимите кожицу. Нарежьте зеленый лук, натрите огурцы на крупной терке. Измельчите петрушку и укроп. Натрите яйца. Свеклу очистите и перебейте в блендере с кефиром, посолите и поперчите.
  2. Смешайте все овощи, залейте розовой заправкой, добавьте лимонный сок, соль и перец по вкусу. При необходимости разбавьте водой. Охладите суп в холодильнике перед подачей. По желанию подайте с долькой лимона и кубиками льда.

Ранее мы готовили испанский суп из помидоров и хлеба. Когда окрошка надоела, готовим гаспачо!

супы
окрошка
свекла
огурцы
яйца
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дочь Шукшиной оголилась на камеру
Участник драки со Смоловым сообщил новые подробности конфликта
Акита-ину внезапно обезумела и прогрызла ребенку голову во время игры
Крушение одномоторного самолета во Франции обернулось трагедией
Семья истерзанного собаками мальчика добилась компенсаций через восемь лет
Овощи как в Провансе: готовим быстрый и вкусный рататуй на ужин!
Тайвань начнут защищать подготовленные в США военные
Педофил показал девочке оголенный пенис в переполненной маршрутке
Раскрыта многовековая тайна «Витрувианского человека» Леонардо да Винчи
Депутат предложил очистить русский язык от англицизмов
Telegram перестал работать у части россиян
На пляж в Балтийске вынесло мертвеца
Мать и отец убитой в Риме россиянки прилетели в Италию за ответами
Пушков раскрыл, как Стармер связан с кризисом британской политики
«Золотой мальчик» Ferrari выиграл третью сессию на Гран-при Британии
В Британии назвали неочевидный способ урегулирования конфликта на Украине
В Москве открылся фестиваль индийской культуры «Бхарат Утсав»
Российские войска отразили мощный налет дронов ВСУ на три региона
Торгпредство России в европейской стране снова атаковали с помощью дрона
«ЕР» поддержала кандидатуру Хинштейна на пост главы Курской области
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля
Общество

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.