Лето в тарелке! Холодный суп из огурцов и яиц с розовой заправкой из свеклы

Лето в тарелке! Холодный суп из огурцов и яиц с розовой заправкой из свеклы

Лето в тарелке! Холодный суп из огурцов и яиц с розовой заправкой из свеклы. Он ничем не уступит окрошке! Летом хочется легкой, освежающей еды, которая быстро утолит голод и подарит заряд бодрости. Холодный свекольник на кефире — простой и полезный суп, насыщенный свежими овощами и зеленью. Он легко готовится и идеально подходит для жарких дней. Фишка — в свекольной заливке.

Ингредиенты

Свекла отварная — 1 шт.

Яйца вареные — 3 шт.

Огурцы — 3 шт.

Петрушка — 0,5 пучка

Укроп — 0,5 пучка

Лук зеленый — 3 шт.

Кефир — 1 л

Соль морская — по вкусу

Перец черный молотый — по вкусу

Лимонный сок — по вкусу

Приготовление

Вымойте огурцы и зелень, обсушите. Яйца очистите, с огурцов по желанию снимите кожицу. Нарежьте зеленый лук, натрите огурцы на крупной терке. Измельчите петрушку и укроп. Натрите яйца. Свеклу очистите и перебейте в блендере с кефиром, посолите и поперчите. Смешайте все овощи, залейте розовой заправкой, добавьте лимонный сок, соль и перец по вкусу. При необходимости разбавьте водой. Охладите суп в холодильнике перед подачей. По желанию подайте с долькой лимона и кубиками льда.

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