Суп-парадокс — мой лучший ленивый рецепт. Трачу буквально 10 минут, а на выходе — ароматный шедевр

Парадокс этого супа в том, что его насыщенный, многогранный вкус совершенно не соответствует времени приготовления. Всего 10 минут — и куриный бульон готов стать основой для яркого блюда с восточными акцентами.

Что понадобится

Куриная грудка (филе или на кости) — 300 г, вода — 1,5 л, лук-порей (белая и светло-зеленая часть) — 1 стебель, болгарский перец — 1 шт., яичная лапша — 150 г, петрушка — небольшой пучок, лимон — 1 шт. (только цедра), порошок карри — 1,5-2 ч. л., соль, белый перец молотый — по вкусу.

Как готовлю

Курицу заливаю холодной водой, довожу до кипения, варю 10 минут, снимая пену. Мясо вынимаю, бульон процеживаю. Лук-порей режу кольцами, перец — соломкой, петрушку рублю, с лимона снимаю цедру. Курицу нарезаю.

В бульон добавляю карри, соль, перец, довожу до кипения. Добавляю перец и цедру, снова кипячу. Добавляю лапшу, лук-порей, большую часть петрушки. Варю 3 минуты.

В тарелки выкладываю курицу, заливаю супом, украшаю зеленью.