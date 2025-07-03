Летняя магия в ложке: манго-лимонный сорбет без сахара

Когда на улице жара, так хочется чего-то освежающего и легкого! Этот сорбет — настоящая находка для жарких дней, ведь он сочетает сладость манго с приятной цитрусовой кислинкой.

Готовится просто, из минимума ингредиентов, а по калорийности — всего 83 ккал на порцию. Идеально для тех, кто любит вкусные десерты без вреда для фигуры!

Нам понадобится

1 спелое манго (200 г)

3 лимона (45 мл сока)

30 г сиропа топинамбура

2–3 г пребиосвита

Очищенное манго взбиваем в блендере с лимонным соком, сиропом и пребиосвитом до гладкости. Разливаем массу в лимонные корки или формочки для льда.

После 4–6 часов в морозилке получается потрясающе нежный сорбет с насыщенным вкусом. Перед подачей дайте ему немного подтаять и наслаждайтесь вкусом лета!

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