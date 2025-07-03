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03 июля 2025 в 11:03

Летняя магия в ложке: манго-лимонный сорбет без сахара

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда на улице жара, так хочется чего-то освежающего и легкого! Этот сорбет — настоящая находка для жарких дней, ведь он сочетает сладость манго с приятной цитрусовой кислинкой.

Готовится просто, из минимума ингредиентов, а по калорийности — всего 83 ккал на порцию. Идеально для тех, кто любит вкусные десерты без вреда для фигуры!

Нам понадобится

  • 1 спелое манго (200 г)
  • 3 лимона (45 мл сока)
  • 30 г сиропа топинамбура
  • 2–3 г пребиосвита

Очищенное манго взбиваем в блендере с лимонным соком, сиропом и пребиосвитом до гладкости. Разливаем массу в лимонные корки или формочки для льда.

После 4–6 часов в морозилке получается потрясающе нежный сорбет с насыщенным вкусом. Перед подачей дайте ему немного подтаять и наслаждайтесь вкусом лета!

Ранее сообщалось, что иногда даже тем, кто любит острую пищу, может показаться, что в блюде слишком много перца. В таких случаях есть несколько способов сделать еду менее острой.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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