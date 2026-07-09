Лепил онигири по видео из соцсетей — и теперь рецепт просят даже японцы

Лепил онигири по видео из соцсетей — и теперь рецепт просят даже японцы

Тунец, майонез и шрирача внутри, а снаружи хрустящая кунжутная корочка. Я влюбился в онигири после первой же порции.

Ингредиенты

Рис для суши — 200 г, кунжут — 75 г, нори лист — 2 шт., уксус рисовый — 1,5 ст. л., сахар-песок — 1,5 ст. л., соль — 0,5 ч. л., консервированный тунец — 250 г, майонез — 3 ст. л., соус соевый — 1 ст. л., соус шрирача — 1.5 ст. л.

Как готовлю

Сначала варю рис: промываю до чистой воды, заливаю 1,5 стакана холодной воды, довожу до кипения и варю на слабом огне под крышкой 20 минут. Пока рис доходит, смешиваю рисовый уксус с сахаром и солью — этим заправляю горячую кашу.

Тем временем измельчаю кунжут парой импульсов в блендере и подсушиваю на сковороде до золотистого цвета. Один лист нори крошу прямо в кунжут, второй режу на полоски 4 на 8 см. Для начинки просто разминаю вилкой тунца с майонезом, соевым соусом и соусом шрирача.

Самое сложное — лепить: смачиваю руки водой, скатываю из риса шарик, делаю углубление, кладу начинку, закрываю и формирую аккуратный треугольник. Обматываю полоской нори и панирую в кунжутной смеси. Готово.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Впервые лепил онигири, и результат превзошел ожидания: рис получился нежным, но плотным, а начинка из тунца с майонезом не вытекла. Особенно порадовала кунжутная обсыпка — она делает треугольники красивыми и хрустящими.