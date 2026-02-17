Леопардовые блины — новый хит для Масленицы! Узор из какао и ванили. Готовятся легко, а выглядят как кондитерский шедевр

Эти блины — чистая магия превращения на сковороде. Два вида теста, светлое и темное, встречаются и начинают неспешный танец. Они образуют причудливые разводы, прожилки и «пятна», точно шкура дикого кота. Каждый блин — уникальное произведение искусства, которое жалко есть, но невозможно удержаться.

Для основы: В миске смешиваю 2 яйца, 2 ст. л. сахара, щепотку соли. Добавляю 500 мл молока, 200 г просеянной муки, 2 ст. л. растительного масла. Взбиваю венчиком до гладкого теста консистенции жидкой сметаны. Половину теста переливаю в другую миску.

Для «пятен»: Во вторую часть теста добавляю 1,5 ст. л. какао-порошка и 1 ст. л. сахара. Тщательно размешиваю. При необходимости можно добавить ложку молока, если тесто стало слишком густым.

Жарка: оба вида теста удобно перелить в бутылки с узким горлышком или оставить в мисках. Хорошо разогреваю сковороду (первый раз смазываю маслом). Сначала делаю несколько хаотичных капель или клякс из бутылки с шоколадным тестом. Сразу же, не дожидаясь их приготовления, поверх выливаю половник (или рисую круг из бутылки) ванильного теста. Быстро наклоняю сковороду, чтобы светлое тесто растеклось, покрывая темные пятна и формируя узор. Жарю на среднем огне около минуты, пока края не подрумянятся, переворачиваю и держу на огне еще 30 секунд. Подаю со сметаной, сгущенкой или ягодным соусом.

