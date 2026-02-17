Названа неожиданная причина штрафа в 200 тыс. рублей в сфере ЖКХ Эксперт ЖКХ Бондарь: УК могут наказать за матерные ответы ИИ на запросы жильцов

Управляющие компании могут столкнуться с крупными штрафами из-за некорректной работы голосовых помощников, которые способны перенимать грубую лексику и использовать ее для ответа на запросы жильцов, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Он отметил, что за оскорбления от искусственного интеллекта организациям могут грозить взыскания до 200 тыс. рублей.

В начале 2026 года случилась любопытная история: голосовой помощник в УК внезапно начал использовать нецензурные слова в разговоре с жильцами. Скорее всего, программа слишком буквально училась у тех, кто ей звонил — с диспетчерскими службами люди часто общаются в плохом настроении. ИИ стал копировать грубую манеру разговоров, но подобное поведение может обернуться для фирм серьезными денежными потерями. За оскорбление и унижение чести и достоинства человека, выраженное в неприличной форме, возможен штраф. Организации может грозить взыскание от 100 до 200 тыс. рублей, — пояснил Бондарь.

Он добавил, что УК вряд ли откажутся от таких голосовых помощников, ведь они помогают экономить на зарплатах. По словам эксперта по ЖКХ, обычно роботы успешно закрывают почти 90% вопросов, например, прием показаний счетчиков.

Ранее эксперт по информационным технологиям Павел Мясоедов заявил, что сотрудники во время использования ИИ в рабочих целях делятся конфиденциальной информацией компании. По его словам, с помощью специально составленных промтов в дальнейшем эту информацию могут получить мошенники.