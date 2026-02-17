Посол раскрыл, что в Канаде пытаются сделать с российскими дипломатами Посол Степанов: в Канаде продолжились попытки вербовки российских дипломатов

В Канаде до сих пор продолжаются попытки вербовки российских дипломатов, заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов. По его словам, такая практика — часть реальности для дипломатов не только в Канаде, но и в других странах с недружественными правительствами.

Что касается попыток зондирующих или вербовочных подходов, да, таковые имеют место, — признался Степанов.

Ранее председатель комитета Совфеда по международным делам экс-замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что дипломатическая служба России на протяжении всего периода своего существования сталкивалась с непростыми вызовами. Эти испытания ее закалили и создали сообщество людей, которые умеют мыслить и принимать решения даже в самых непростых условиях, подчеркнул он.

До этого посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев сообщил, что Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп ведут работу над налаживанием диалога между двумя странами. Он отметил, что главы государств поставили задачу вернуть двусторонние отношения хотя бы к подобию нормальности.