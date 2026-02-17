Беспилотную опасность объявили в российском регионе

Беспилотная опасность объявлена на территории Пермского края, говорится в Telegram-канале ГУ МЧС по региону. В ведомстве указали, что оперативные службы поставлены в известность.

В Пермском крае введен режим «Беспилотная опасность». Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности, — говорится в публикации.

Ранее выяснилось, что в Сочи работала система ПВО. Глава администрации города Андрей Прошунин уточнил, что военные отражали атаку беспилотных летательных аппаратов, все службы были приведены в состояние максимальной готовности. Он попросил сочинцев и гостей города сохранять спокойствие.

До этого депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов назвал атаку на регион террором против мирных жителей. По его словам, подобные удары направлены на то, чтобы оставить жителей региона без света и тепла в зимний период.

Тем временем в оперативном штабе Краснодарского края сообщили о повреждении трех домов в Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА. В результате никто не пострадал. На территории еще четырех домов и в двух дворах также были обнаружены обломки дронов.