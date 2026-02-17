Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 08:08

Беспилотную опасность объявили в российском регионе

МЧС: беспилотная опасность объявлена в Пермском крае

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Беспилотная опасность объявлена на территории Пермского края, говорится в Telegram-канале ГУ МЧС по региону. В ведомстве указали, что оперативные службы поставлены в известность.

В Пермском крае введен режим «Беспилотная опасность». Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности, — говорится в публикации.

Ранее выяснилось, что в Сочи работала система ПВО. Глава администрации города Андрей Прошунин уточнил, что военные отражали атаку беспилотных летательных аппаратов, все службы были приведены в состояние максимальной готовности. Он попросил сочинцев и гостей города сохранять спокойствие.

До этого депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов назвал атаку на регион террором против мирных жителей. По его словам, подобные удары направлены на то, чтобы оставить жителей региона без света и тепла в зимний период.

Тем временем в оперативном штабе Краснодарского края сообщили о повреждении трех домов в Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА. В результате никто не пострадал. На территории еще четырех домов и в двух дворах также были обнаружены обломки дронов.

Пермь
БПЛА
атаки
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывший депутат Рады объяснил хамское поведение Зеленского
В Мюнхене зафиксировали раскол внутри Евросоюза из-за Украины
Российские артиллеристы превратили американское оружие в груду металла
Дачникам пригрозили штрафами за борщевик
Стало известно, кто открыл стрельбу на хоккейном матче в США
Беспилотную опасность объявили в российском регионе
На Кубани рассказали о повреждениях инфраструктуры при атаке ВСУ
Названа неожиданная причина штрафа в 200 тыс. рублей в сфере ЖКХ
Приведший к экокатастрофе в США прорыв канализации попал на видео
Стало известно, как проиндексируют социальные пенсии с 1 апреля
«Полки смерти» и энергетический ад для Киева: новости СВО к утру 17 февраля
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 17 февраля: инфографика
Посол раскрыл, что в Канаде пытаются сделать с российскими дипломатами
ВСУ атаковали Ростовскую область дронами
«Недооценили»: в США раскрыли, что произошло с Россией после начала СВО
Роструд разъяснил, могут ли сотрудника заставить делать чужую работу
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью более 150 БПЛА
Севастополь столкнулся с одной из самых продолжительных атак ВСУ
«Если русские начнут воевать»: Западу дали совет не «дразнить медведя»
В Соцфонде раскрыли, как за год выросла пенсия неработающих россиян
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.