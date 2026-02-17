Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 08:02

Стало известно, как проиндексируют социальные пенсии с 1 апреля

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,8% с 1 апреля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Индексация социальных пенсий на 6,8% произойдет в апреле 2026 года, как было указано в документе, который был подписан президентом России Владимиром Путиным в ноябре. Средний размер выплаты составит 16 590 рублей, передает ТАСС.

Закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2026–2028 годы также предусматривает индексацию страховых пенсий — на 7,6%. Отмечается, что Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» предусматривает право на получение соцпенсии по старости, по случаю потери кормильца, детьми, оба родителя которых неизвестны, и в других случаях.

До этого член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что внесение изменений в пенсионную систему не потребуется даже через десятилетия. По ее словам, на данный момент отсутствуют какие-либо основания для этого.

Тем временем глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что власти не обсуждают новую пенсионную реформу и повышение пенсионного возраста. Он уточнил, что в ГД нет законопроектов на эту тему.

Ранее стало известно, что в России хотят упростить процедуру получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для льготных категорий граждан. Сделать это предполагается за счет внедрения цифровых сервисов, что также сократит издержки госаппарата.

пенсии
деньги
Владимир Путин
законы
