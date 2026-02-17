Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 07:40

«Недооценили»: в США раскрыли, что произошло с Россией после начала СВО

SwebbTV: Запад недооценил Россию и не смог нанести ей ущерб

Запад развязал украинский конфликт, чтобы ослабить Россию, заявил аналитик Ларс Берн. По его словам, эта затея не увенчалась успехом, передает SwebbTV.

Эксперт пояснил, что «истинную силу Москвы недооценили» и теперь ситуация развивается противоположно. При этом основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком подчеркнул, что не только Украина проиграла России, но и Запад.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что укрепление связей с соседними странами — один из приоритетов российской дипломатии. Он добавил, что к важным задачам относится продвижение евразийской интеграции, а также углубление партнерства с государствами мирового большинства для построения справедливого миропорядка.

Ранее председатель комитета Совфеда по международным делам экс-замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что дипломатическая служба России на протяжении всего периода своего существования сталкивалась с непростыми вызовами. Эти испытания ее закалили и создали сообщество людей, которые умеют мыслить и принимать решения даже в самых непростых условиях, подчеркнул он.

