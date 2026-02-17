Запад развязал украинский конфликт, чтобы ослабить Россию, заявил аналитик Ларс Берн. По его словам, эта затея не увенчалась успехом, передает SwebbTV.
Эксперт пояснил, что «истинную силу Москвы недооценили» и теперь ситуация развивается противоположно. При этом основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком подчеркнул, что не только Украина проиграла России, но и Запад.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что укрепление связей с соседними странами — один из приоритетов российской дипломатии. Он добавил, что к важным задачам относится продвижение евразийской интеграции, а также углубление партнерства с государствами мирового большинства для построения справедливого миропорядка.
Ранее председатель комитета Совфеда по международным делам экс-замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что дипломатическая служба России на протяжении всего периода своего существования сталкивалась с непростыми вызовами. Эти испытания ее закалили и создали сообщество людей, которые умеют мыслить и принимать решения даже в самых непростых условиях, подчеркнул он.