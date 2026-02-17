Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 07:24

В Соцфонде раскрыли, как за год выросла пенсия неработающих россиян

Соцфонд: пенсия неработающих россиян за год выросла на 2,3 тысячи рублей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Средний размер пенсии неработающих россиян в декабре 2025 года достиг почти 24 тыс. рублей, следует из данных Социального фонда России. Согласно материалам, которые приводит РИА Новости, за год сумма выросла примерно на 2,3 тыс. рублей.

По данным на 1 декабря 2025 года, пенсия неработающих граждан составила 23 996 рублей. При этом в тот же месяц 2024 года российским пенсионерам этой же категории начисляли около 21,7 тыс. рублей.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин сообщал, что страховые пенсии официально работающих пенсионеров будут скорректированы в автоматическом режиме с августа текущего года. По словам эксперта, перерасчет коснется тех граждан, у которых за 2025 год сформировались индивидуальные пенсионные коэффициенты.

До этого стало известно, что в России хотят упростить процедуру получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для льготных категорий граждан. Сделать это предполагается за счет внедрения цифровых сервисов, что также сократит издержки госаппарата.

Россия
пенсии
выплаты
рост
пенсионеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хакеры взломали украинский сервис госуслуг
Бывший депутат Рады объяснил хамское поведение Зеленского
В Мюнхене зафиксировали раскол внутри Евросоюза из-за Украины
Российские артиллеристы превратили американское оружие в груду металла
Дачникам пригрозили штрафами за борщевик
Стало известно, кто открыл стрельбу на хоккейном матче в США
Беспилотную опасность объявили в российском регионе
На Кубани рассказали о повреждениях инфраструктуры при атаке ВСУ
Названа неожиданная причина штрафа в 200 тыс. рублей в сфере ЖКХ
Приведший к экокатастрофе в США прорыв канализации попал на видео
Стало известно, как проиндексируют социальные пенсии с 1 апреля
«Полки смерти» и энергетический ад для Киева: новости СВО к утру 17 февраля
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 17 февраля: инфографика
Посол раскрыл, что в Канаде пытаются сделать с российскими дипломатами
ВСУ атаковали Ростовскую область дронами
«Недооценили»: в США раскрыли, что произошло с Россией после начала СВО
Роструд разъяснил, могут ли сотрудника заставить делать чужую работу
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью более 150 БПЛА
Севастополь столкнулся с одной из самых продолжительных атак ВСУ
«Если русские начнут воевать»: Западу дали совет не «дразнить медведя»
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.