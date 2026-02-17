В Соцфонде раскрыли, как за год выросла пенсия неработающих россиян

Средний размер пенсии неработающих россиян в декабре 2025 года достиг почти 24 тыс. рублей, следует из данных Социального фонда России. Согласно материалам, которые приводит РИА Новости, за год сумма выросла примерно на 2,3 тыс. рублей.

По данным на 1 декабря 2025 года, пенсия неработающих граждан составила 23 996 рублей. При этом в тот же месяц 2024 года российским пенсионерам этой же категории начисляли около 21,7 тыс. рублей.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин сообщал, что страховые пенсии официально работающих пенсионеров будут скорректированы в автоматическом режиме с августа текущего года. По словам эксперта, перерасчет коснется тех граждан, у которых за 2025 год сформировались индивидуальные пенсионные коэффициенты.

До этого стало известно, что в России хотят упростить процедуру получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для льготных категорий граждан. Сделать это предполагается за счет внедрения цифровых сервисов, что также сократит издержки госаппарата.