17 февраля 2026 в 07:05

Названы банальные симптомы, говорящие о заражении ВИЧ

Врач Поцелуев: несбиваемый жар и сильная боль в горле могут говорить о ВИЧ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Несбиваемый жар и сильная боль в горле могут быть симптомами заражения ВИЧ, заявил NEWS.ru врач-инфекционист Видновской больницы Минздрава Подмосковья Александр Поцелуев. По словам специалиста, подобные признаки характерны для острого ретровирусного синдрома, который развивается у большинства инфицированных в первые недели после попадания вируса в организм.

Через две-четыре недели после заражения ВИЧ у 50–90% инфицированных людей развивается состояние, которое врачи называют острым ретровирусным синдромом. Это момент, когда ВИЧ только ворвался в организм и начал стремительно размножаться. Вирусная нагрузка в крови достигает пиковых значений. Иммунная система в панике пытается дать отпор. Клиническая картина в этот период пугающе напоминает банальные инфекции, с которыми мы сталкиваемся каждый год: повышение температуры, которая не сбивается, сильная боль в горле, увеличение лимфоузлов, поражение желудочно-кишечного тракта, кожная сыпь, головная боль и резкая слабость, — пояснил Поцелуев.

Он добавил, что специалисту при первом осмотре крайне сложно заподозрить у пациента ВИЧ. По словам врача, через пару недель симптомы могут пройти, а человек возвращается к привычной жизни, однако вирус в этот момент уже интегрируется в геном клеток и начинает долгий путь к разрушению иммунитета.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России снизилась смертность от онкологических заболеваний, туберкулеза, ВИЧ и других инфекционных болезней. По ее словам, страна добилась значительных успехов в борьбе с инфекциями.

врачи
здоровье
болезни
заболевания
