Ленивый ужин из курицы и картошки. Все готовится само — просто сложи все и забудь на час

Возьмите курицу, картошку и лук — и приготовьте гениально ленивый курник, который покорит ваше сердце с первой ложки. Его необычность в том, что сочная курица, нежный картофель и сладковатый лук томятся под золотистой шапкой из мягкого кефирного теста, впитывая все соки и превращаясь в нечто невероятно цельное и душевное, словно из русской печи. Получается обалденная вкуснятина: ароматная курица, которая тает во рту, мягкий картофель, пропитанный мясным соком, и румяная, чуть хрустящая корочка, под которой скрывается настоящее кулинарное счастье.

Для приготовления вам понадобится: 1,5 кг куриных бедер, 800 г картофеля, 1 крупная луковица, соль и приправа для курицы. Для теста: 200 мл кефира, 300 г муки, 1 яйцо, по половине чайной ложки соды, соли и сахара, 1 ст. ложка растительного масла. Курицу посолите и приправьте. Картофель нарежьте кубиками, лук — полукольцами. Выложите овощи в противень, сверху — курицу. Из кефира, яйца, соли, сахара, масла и муки с содой быстро замесите мягкое тесто, раскатайте и накройте им начинку, защипнув края. Сделайте несколько проколов. Выпекайте при 190 градусах около 1 часа 20 минут до румяной корочки. Дайте немного остыть и подавайте, разрезав на порции.

