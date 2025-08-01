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01 августа 2025 в 14:31

Ленивый способ получить красные томаты — трюк с йодом для созревания

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ускорить созревание помидоров можно при помощи ленивого способа. Так ваши кусты в теплицах будут усыпаны красными, спелыми томатами.

Чтобы ускорить созревание томатов в августе, начните с регулировки микроклимата — усильте проветривание, чтобы снизить влажность и ночную температуру до 16–18 °C. Удалите все нижние листья до первой плодовой кисти и прищипните верхушки растений, перенаправив силы на созревание плодов.

Для быстрого созревания используйте трюк с йодом — приготовьте йодный раствор (30 капель на 10 л воды) и опрыскивайте кисти раз в неделю. Также создайте умеренный стресс — сократите полив до одного раза в пять дней, но увеличьте его объем, промачивая грунт на 30–40 см. Эти методы позволят получить спелые томаты на две-три недели раньше обычного срока.

Ранее стало известно, какие подкормки помогут увеличить сладость томатов.

помидоры
дачи
огороды
теплицы
Дарья Иванова
Д. Иванова
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