Ленивый пирог на сковороде без духовки: сытный ужин за 40 минут без лишней возни

Думаете, пироги — это долго и сложно? На самом деле все гораздо проще: этот рецепт не требует духовки и лишней посуды. Достаточно обычной сковороды — и у вас получится румяный, сытный ужин для всей семьи.
Ингредиенты:
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 5 г;
- соль — 3 г;
- кефир — 350 мл;
- растительное масло — 45 мл;
- мука — 250–280 г;
- разрыхлитель — 7 г;
- фарш или куриное филе — 350 г;
- лук — 1 шт.;
- сметана или кефир — 30 мл;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Лук мелко нарежьте и обжарьте до мягкости, затем добавьте фарш, посолите, поперчите и готовьте до румяности. Влейте немного сметаны или кефира, накройте крышкой и потушите 5–10 минут.
Для теста смешайте яйца, кефир, масло, соль и сахар. Добавьте разрыхлитель и муку — тесто должно получиться как густая сметана. Вылейте его на мясную начинку, разровняйте и готовьте под крышкой на среднем огне около 30 минут.
Когда верх схватится, аккуратно переверните пирог и подрумяньте еще 10–15 минут. Получается нежно, сочно и очень вкусно — идеальный вариант на каждый день.
