Ленивый пирог на сковороде без духовки: сытный ужин за 40 минут без лишней возни

Думаете, пироги — это долго и сложно? На самом деле все гораздо проще: этот рецепт не требует духовки и лишней посуды. Достаточно обычной сковороды — и у вас получится румяный, сытный ужин для всей семьи.

Ингредиенты:

  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 5 г;
  • соль — 3 г;
  • кефир — 350 мл;
  • растительное масло — 45 мл;
  • мука — 250–280 г;
  • разрыхлитель — 7 г;
  • фарш или куриное филе — 350 г;
  • лук — 1 шт.;
  • сметана или кефир — 30 мл;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Лук мелко нарежьте и обжарьте до мягкости, затем добавьте фарш, посолите, поперчите и готовьте до румяности. Влейте немного сметаны или кефира, накройте крышкой и потушите 5–10 минут.

Для теста смешайте яйца, кефир, масло, соль и сахар. Добавьте разрыхлитель и муку — тесто должно получиться как густая сметана. Вылейте его на мясную начинку, разровняйте и готовьте под крышкой на среднем огне около 30 минут.

Когда верх схватится, аккуратно переверните пирог и подрумяньте еще 10–15 минут. Получается нежно, сочно и очень вкусно — идеальный вариант на каждый день.

Ранее сообщалось, что иногда хочется приготовить что-то сытное и вкусное, но без сложных рецептов и долгой возни на кухне. В таком случае выручает простая выпечка из готового слоеного теста.

Марина Макарова
