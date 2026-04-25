Ленивый пирог — мешаю, и в духовку, без возни вообще: сочный ужин, который съедают до крошки

Когда нет времени стоять у плиты, выручает простой ленивый пирог на кефире. Тесто не нужно вымешивать руками, все делается за считаные минуты, а результат — мягкая выпечка с ароматной мясной начинкой, которая нравится всей семье.

Ингредиенты:

  • кефир — 250 мл;
  • куриное филе — 350 г;
  • лук — 2 шт.;
  • мука — 180 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль, перец, зелень — по вкусу;
  • сливочное масло — для смазывания.

Приготовление

В кефир добавьте немного соды и дайте постоять пару минут. Затем вбейте яйцо, посолите, поперчите и всыпьте муку. Перемешайте венчиком до однородности — тесто должно получиться как густая сметана.

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками и обжарьте с луком до золотистой корочки, в конце добавьте зелень. Форму смажьте маслом, влейте половину теста, распределите начинку и закройте оставшимся тестом.

Выпекайте при 180 градусах около 40 минут до румяной корочки. Пирог получается сочным, сытным и очень домашним — идеален для ужина без лишних хлопот.

Зачем стоять у плиты и жарить беляши по одному, если можно испечь один большой пирог с тем же вкусом? Этот вариант получается мягким, сочным и гораздо менее хлопотным.

Проверено редакцией
Читайте также
Заворачиваю капусту в лаваш и на огонь — пирог без замеса теста за 40 минут, сочнее и проще обычного
Общество
Заворачиваю капусту в лаваш и на огонь — пирог без замеса теста за 40 минут, сочнее и проще обычного
Беру банку консервов и картошку — через 25 минут на столе суп, который согревает и насыщает, проще некуда
Общество
Беру банку консервов и картошку — через 25 минут на столе суп, который согревает и насыщает, проще некуда
Разминаю шпроты с яйцом и майонезом — и в лаваш. Быстрый рулет к обеду — вкуснее бутерброда
Общество
Разминаю шпроты с яйцом и майонезом — и в лаваш. Быстрый рулет к обеду — вкуснее бутерброда
4 ингредиента сами летят в салатник. Салат «Гавайский» с куриной грудкой и ананасами — вкусно и просто
Общество
4 ингредиента сами летят в салатник. Салат «Гавайский» с куриной грудкой и ананасами — вкусно и просто
Шоколадный чизкейк без заморочек — ну прям вау-десерт: соленая фишка делает вкус дороже
Общество
Шоколадный чизкейк без заморочек — ну прям вау-десерт: соленая фишка делает вкус дороже
Марина Макарова
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

