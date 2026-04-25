Ленивый пирог — мешаю, и в духовку, без возни вообще: сочный ужин, который съедают до крошки

Когда нет времени стоять у плиты, выручает простой ленивый пирог на кефире. Тесто не нужно вымешивать руками, все делается за считаные минуты, а результат — мягкая выпечка с ароматной мясной начинкой, которая нравится всей семье.

Ингредиенты:

кефир — 250 мл;

куриное филе — 350 г;

лук — 2 шт.;

мука — 180 г;

яйцо — 1 шт.;

соль, перец, зелень — по вкусу;

сливочное масло — для смазывания.

Приготовление

В кефир добавьте немного соды и дайте постоять пару минут. Затем вбейте яйцо, посолите, поперчите и всыпьте муку. Перемешайте венчиком до однородности — тесто должно получиться как густая сметана.

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками и обжарьте с луком до золотистой корочки, в конце добавьте зелень. Форму смажьте маслом, влейте половину теста, распределите начинку и закройте оставшимся тестом.

Выпекайте при 180 градусах около 40 минут до румяной корочки. Пирог получается сочным, сытным и очень домашним — идеален для ужина без лишних хлопот.

Зачем стоять у плиты и жарить беляши по одному, если можно испечь один большой пирог с тем же вкусом? Этот вариант получается мягким, сочным и гораздо менее хлопотным.