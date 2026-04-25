Ленивый пирог — мешаю, и в духовку, без возни вообще: сочный ужин, который съедают до крошки

Когда нет времени стоять у плиты, выручает простой ленивый пирог на кефире. Тесто не нужно вымешивать руками, все делается за считаные минуты, а результат — мягкая выпечка с ароматной мясной начинкой, которая нравится всей семье.
Ингредиенты:
- кефир — 250 мл;
- куриное филе — 350 г;
- лук — 2 шт.;
- мука — 180 г;
- яйцо — 1 шт.;
- соль, перец, зелень — по вкусу;
- сливочное масло — для смазывания.
Приготовление
В кефир добавьте немного соды и дайте постоять пару минут. Затем вбейте яйцо, посолите, поперчите и всыпьте муку. Перемешайте венчиком до однородности — тесто должно получиться как густая сметана.
Куриное филе нарежьте небольшими кусочками и обжарьте с луком до золотистой корочки, в конце добавьте зелень. Форму смажьте маслом, влейте половину теста, распределите начинку и закройте оставшимся тестом.
Выпекайте при 180 градусах около 40 минут до румяной корочки. Пирог получается сочным, сытным и очень домашним — идеален для ужина без лишних хлопот.
Зачем стоять у плиты и жарить беляши по одному, если можно испечь один большой пирог с тем же вкусом? Этот вариант получается мягким, сочным и гораздо менее хлопотным.