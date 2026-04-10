10 апреля 2026 в 07:00

Ленивый «Цезарь», от которого все в шоке: просто намешала — и миска пустая за минуты

Если хочется чего-то вкусного и сытного без лишней возни, этот вариант «Цезаря» выручит на раз-два. Никаких сложных соусов и редких ингредиентов — все максимально просто, а результат получается сочным и аппетитным. Такой салат легко станет любимым в будни и спасет, когда гости уже на пороге.

Ингредиенты:

  • огурец — 1 шт.;
  • помидор — 1 шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • ветчина или копченая куриная грудка — 100 г;
  • консервированная кукуруза — 1 банка;
  • укроп — небольшой пучок;
  • майонез — 2-3 ст. л.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • сухарики — по желанию.

Приготовление

Яйца заранее отварите вкрутую, остудите и очистите. Огурец и помидор нарежьте крупными кусочками, при желании уберите лишний сок из помидора. Добавьте кукурузу. Яйца нарежьте пластинками и отправьте в миску. Ветчину или курицу нарежьте соломкой, укроп мелко порубите. Все соедините, посолите, поперчите и заправьте майонезом. Перемешайте и при подаче посыпьте сухариками. Получается сытно, ароматно и очень по-домашнему вкусно.

Проверено редакцией
С этого плова началась моя любовь к мультиварке — вкус, будто из казана
Синий водопад на вашей даче: вытеснит сорняки и цветет два месяца — чудо-многолетник
Простая, недорогая и быстрая: готовим глазурь для кулича на желатине
Пирог «Перина» — супервоздушная вкусняшка к чаю без заморочек и крема
Ой, это прямо отпуск в тарелке — салат «Марина» с рыбой и крабовыми палочками
Марина Макарова
М. Макарова
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

