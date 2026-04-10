Ленивый «Цезарь», от которого все в шоке: просто намешала — и миска пустая за минуты

Если хочется чего-то вкусного и сытного без лишней возни, этот вариант «Цезаря» выручит на раз-два. Никаких сложных соусов и редких ингредиентов — все максимально просто, а результат получается сочным и аппетитным. Такой салат легко станет любимым в будни и спасет, когда гости уже на пороге.

Ингредиенты:

огурец — 1 шт.;

помидор — 1 шт.;

яйца — 3 шт.;

ветчина или копченая куриная грудка — 100 г;

консервированная кукуруза — 1 банка;

укроп — небольшой пучок;

майонез — 2-3 ст. л.;

соль, перец — по вкусу;

сухарики — по желанию.

Приготовление

Яйца заранее отварите вкрутую, остудите и очистите. Огурец и помидор нарежьте крупными кусочками, при желании уберите лишний сок из помидора. Добавьте кукурузу. Яйца нарежьте пластинками и отправьте в миску. Ветчину или курицу нарежьте соломкой, укроп мелко порубите. Все соедините, посолите, поперчите и заправьте майонезом. Перемешайте и при подаче посыпьте сухариками. Получается сытно, ароматно и очень по-домашнему вкусно.

