С этого плова началась моя любовь к мультиварке — вкус, будто из казана

Мультиварка — настоящий волшебный горшок для плова. Она идеально воссоздает процесс томления, который так важен для этого блюда.

Что понадобится

Свинина (мякоть) — 500 г, рис длиннозерный — 300 г, морковь — 1-2 шт. (200 г), лук репчатый — 2 шт. (200 г), головка чеснока, масло растительное — 60 мл, смесь специй для плова — 1-2 ч. л., соль — по вкусу, вода горячая — 400 мл.

Как готовлю

Рис тщательно промываю в нескольких водах до прозрачности и замачиваю в холодной воде. Свинину нарезаю некрупными кубиками.

Лук шинкую полукольцами, морковь нарезаю короткой соломкой или брусочками, чеснок очищаю, оставляя зубчики целыми.

В чашу наливаю масло, закладываю лук и морковь. Включаю режим «жарка» или «выпечка» на 10 минут, через 5 минут перемешиваю.

Добавляю к овощам мясо, половину специй, соль и обжариваю в том же режиме еще 10 минут, помешивая. Поверх обжаренной основы равномерно распределяю замоченный рис, слегка вдавливаю в него целые зубчики чеснока.

Вливаю горячую воду, чтобы она покрывала рис примерно на 1-1,5 см. Закрываю и включаю режим «плов» или «рис/крупы» на 40–50 минут. После сигнала даю плову постоять 10–15 минут на «подогреве», аккуратно перемешиваю подаю.