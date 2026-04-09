Пирог «Перина» — супервоздушная вкусняшка к чаю без заморочек и крема

Если хочется домашней выпечки, но нет сил возиться с кремами, пирог «Перина» — идеальный вариант. Мягкий, пружинистый и ароматный, он выглядит как настоящая пуховая кроватка, а готовится проще простого. Такой десерт украсит любой чайный стол и порадует семью и гостей своим нежным вкусом.

Ингредиенты для теста:

  • мука — 250 г;
  • растительное масло — 100 мл;
  • молоко — 100 мл;
  • яйца — 3–4 шт.;
  • сахар — 150 г;
  • разрыхлитель — 5 г.
  • Ингредиенты для начинки:
  • творог — 350 г;
  • крахмал — 30 г;
  • сахар — 60 г;
  • ванильный сахар — 1/2 ч. л.;
  • яйцо — 1 шт.

Приготовление

Взбейте яйца с сахаром, добавьте молоко и масло. Всыпьте муку с разрыхлителем, доведите до однородности и вылейте тесто в форму. Творог смешайте с яйцом, сахаром, ванилью и крахмалом, переложите в пакет или мешок и выдавите сверху узором «крест-накрест». Выпекайте 35–40 минут при 180 °C. Подавайте остывшим — пирог нежный, воздушный, и сразу хочется попробовать кусочек!

Если хочется чего-то вкусного к чаю без долгой возни, этот рецепт выручит в любой день.

Проверено редакцией
Марина Макарова
