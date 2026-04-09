Житель Брянской области погиб при украинском обстреле

В результате удара украинской РСЗО по поселку Белая Березка Брянской области погиб мужчина, написал в Telegram-канале глава региона Алексей Богомаз. По его словам, травмы получила еще ода местная жительница, медики увезли ее в больницу.

Выражаю глубокие соболезнования семье погибшего. Пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь. Всем будет оказана необходимая поддержка и материальная помощь, — написал Богомаз.

