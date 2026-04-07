07 апреля 2026 в 13:15

Тайский салат с манго — сладкая дичь для любителей острого: как добавить перчинку в будни

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
С виду салат легкий и фруктовый, но на самом деле он умеет удивлять: сочетание сладкого манго и острого чили пробуждает вкусовые рецепторы. Этот салат легко готовится из привычных овощей и добавит ярких красок даже в серый будний день.

Ингредиенты

  • Манго — 1 шт.
  • Помидоры (лучше черри) — 150 г
  • Болгарский перец — 150 г
  • Чеснок — 2 дольки
  • Перец чили — 1/2 шт.
  • Кинза — 1/4 пучка
  • Лайм — 1/2 шт.
  • Лук красный — 1/2 шт.
  • Арахис жареный — 40 г
  • Соль — по вкусу
  • Сахар — щепотка

Приготовление

Манго очистите и нарежьте тонкой соломкой или натрите на терке для корейской моркови. Лук нашинкуйте, слегка помните с солью, чтобы появился сок. Перец нарежьте полосками, помидоры — дольками или пополам.

В ступке растолчите чеснок с чили и добавьте сок лайма — получится ароматная острая заправка. Соедините овощи и манго, полейте заправкой, добавьте соль и сахар по вкусу. Мелко порубите кинзу и посыпьте сверху, дайте салату постоять 30 минут для пропитки, а перед подачей украсьте арахисом. Ярко, вкусно и необычно!

Ранее сообщалось, что, если в морозильнике найдется лист готового слоеного теста, можно быстро приготовить сытное кальцоне — закрытую пиццу в форме полумесяца, напоминающую большой чебурек.

Марина Макарова
