Ленивые голубцы: все смешал — и в духовку! Готовить в разы проще классического рецепта! Сочные, ароматные и невероятно вкусные голубцы без хлопот! Идеальное блюдо для сытного семейного ужина, которое готовится в разы проще классических голубцов. Нежнейший фарш, рис и овощи в томатном соусе — пальчики оближешь!

Ингредиенты

Фарш мясной — 400 г

Капуста белокочанная — 400 г

Рис — 1/2 стакана

Яйцо — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Масло растительное — 1 ст. л.

Перец чёрный молотый — по вкусу

Соль — по вкусу

Для соуса

Томатная паста — 2 ст. л.

Вода — 1 стакан (или томатный сок — 1 стакан)

Для подачи

Сметана — по вкусу

Зелень свежая — по вкусу

Приготовление

Капусту мелко нашинкуйте, залейте кипятком и оставьте на 10 минут. Откиньте на дуршлаг, дайте стечь и остыть. Рис промойте и отварите до полуготовности (10–12 минут после закипания). Лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной тёрке. Обжарьте лук и морковь на растительном масле до мягкости (около 5–7 минут). В большой миске смешайте фарш, капусту, отварной рис, обжаренные овощи, яйцо, пропущенный через пресс чеснок, соль и перец. Тщательно вымесите массу. Мокрыми руками сформируйте котлеты овальной формы. Разложите их в форму для запекания. Томатную пасту разведите водой и залейте голубцы получившимся соусом. Разогрейте духовку до 180 °C. Запекайте голубцы 40–50 минут до румяной корочки и полной готовности. Подавайте горячими со сметаной и свежей зеленью! Приятного аппетита!

