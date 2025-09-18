«Интервидение-2025»
18 сентября 2025 в 14:30

Ленивые голубцы: все смешал — и в духовку! Готовить в разы проще классического рецепта

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ленивые голубцы: все смешал — и в духовку! Готовить в разы проще классического рецепта! Сочные, ароматные и невероятно вкусные голубцы без хлопот! Идеальное блюдо для сытного семейного ужина, которое готовится в разы проще классических голубцов. Нежнейший фарш, рис и овощи в томатном соусе — пальчики оближешь!

Ингредиенты

  • Фарш мясной — 400 г
  • Капуста белокочанная — 400 г
  • Рис — 1/2 стакана
  • Яйцо — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Масло растительное — 1 ст. л.
  • Перец чёрный молотый — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Для соуса

  • Томатная паста — 2 ст. л.
  • Вода — 1 стакан (или томатный сок — 1 стакан)

Для подачи

  • Сметана — по вкусу
  • Зелень свежая — по вкусу

Приготовление

  1. Капусту мелко нашинкуйте, залейте кипятком и оставьте на 10 минут. Откиньте на дуршлаг, дайте стечь и остыть. Рис промойте и отварите до полуготовности (10–12 минут после закипания). Лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной тёрке. Обжарьте лук и морковь на растительном масле до мягкости (около 5–7 минут). В большой миске смешайте фарш, капусту, отварной рис, обжаренные овощи, яйцо, пропущенный через пресс чеснок, соль и перец.
  2. Тщательно вымесите массу. Мокрыми руками сформируйте котлеты овальной формы. Разложите их в форму для запекания. Томатную пасту разведите водой и залейте голубцы получившимся соусом. Разогрейте духовку до 180 °C. Запекайте голубцы 40–50 минут до румяной корочки и полной готовности. Подавайте горячими со сметаной и свежей зеленью! Приятного аппетита!

Ранее мы готовили быстрый супчик с рисом и тунцом! Летнее блюдо без долгой варки бульона.

