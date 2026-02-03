Ленивая версия кордон-блю: отменное горячее из пачки куриного фарша с тянущейся начинкой

Благодаря этому рецепту ленивой версии кордон0блю вы приготовите отменное горячее из пачки куриного фарша с тянущейся начинкой из сыра.

Эта интерпретация классического блюда сохраняет всю его суть — сочную мясную основу и сырно-ветчинную серединку — но избавляет от необходимости отбивать и фаршировать целые куриные грудки.

Для приготовления понадобится: 500 г куриного фарша,150 г ветчины, 150 г твердого сыра, 1 яйцо, 4-5 ст. л. панировочных сухарей, соль, черный перец, паприка, сушеный чеснок. Фарш переложите в миску, добавьте соль, перец и специи. Тщательно вымесите руками до однородности и клейкости. На столе расстелите пищевую пленку. Выложите на нее часть фарша и через пленку раскатайте его в прямоугольный пласт толщиной около 1 см. На середину пласта вдоль положите полоску ветчины и брусок сыра. С помощью пленки аккуратно сверните фарш в плотный рулет, защипнув края. Повторите с оставшимся фаршем. В одной тарелке взбейте яйцо, в другую насыпьте сухари. Каждый рулет обваляйте сначала в яйце, затем в сухарях. Обжарьте со всех сторон до равномерной золотистой корочки. Затем убавьте огонь, накройте крышкой и доведите до готовности еще 5-7 минут.

