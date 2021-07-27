Лекарств от гепатита С не хватило 99% россиян

В 2020 году терапия для пациентов с гепатитом С была доступна менее 0,5% от общего оценочного количества нуждающихся россиян. Об этом сообщает РБК, анализируя доклад о мониторинге госзакупок препаратов для лечения гепатита С в России в 2020 году.

При этом охват терапии в 2020 году был на 28% выше, чем в прошлом, её получили более 20,3 тысячи человек.

ОМС бесплатно обеспечивает препаратами больных гепатитом С, но получить их каждый нуждающийся не может из-за высоких цен и нехватки финансирования, сообщают эксперты.

В приоритете терапия пациентов с угрожающими состояниями, например, с сильным поражением печени, в некоторых регионах пациенты несколько лет могут стоять в очереди на лечение, — рассказала руководитель отдела мониторинга коалиции Наталья Егорова.

Ранее сообщалось, что у заражённых гепатитом С людей в 100 раз увеличивается вероятность появления рака печени. Порог пятилетней выживаемости при раке преодолевают 80% пациентов, но у значительного числа возникает рецидив.