24 марта 2026 в 09:17

Легкая намазка, хрустящая пита и свежие овощи — собираю этот витаминный обед за 20 минут. Весенний мастхэв

Фото: D-NEWS.ru
Когда нужно быстро собрать сытный и полезный обед, эта пита становится настоящим спасением. Домашняя намазка из нута с травами, запеченная до хруста лепешка и горсть свежих овощей — формула идеального перекуса.

Что понадобится

Для намазки: нут — 200 г, чеснок — 2 зубчика, свежая кинза — пучок, оливковое масло — 60 мл, сок лимона — 2 ст. л., соль — по вкусу, смесь сушеных трав (чеснок, кориандр, зира, паприка, орегано или прованские травы) — 1-2 ст. л. Для подачи: питы — 4 шт., помидоры — 2 шт., огурцы — 1 шт., ростки золотистой фасоли или микрозелень — 100 г, листья зеленого салата — пучок, оливковое масло — для смазывания, соль — по вкусу.

Как готовлю

Нут заранее замачиваю в большом количестве холодной воды на 12 часов. Затем промываю, заливаю свежей водой и варю до мягкости около 1,5–2 часов.

За 10–15 минут до готовности добавляю в кастрюлю смесь сушеных трав для аромата. Готовый нут откидываю на дуршлаг.

В чашу блендера наливаю оливковое масло и лимонный сок, добавляю очищенный чеснок и мелко нарезанную кинзу, взбиваю до однородности.

Добавляю отваренный нут и измельчаю все вместе в пасту с сохранением небольшой текстуры, не добиваясь идеальной гладкости. Солю по вкусу.

Питу разрезаю пополам, смазываю снаружи и внутри оливковым маслом и запекаю на решетке в духовке, разогретой до 220 °C, 5–7 минут до появления хрустящей корочки. Пока остывают, нарезаю помидоры и огурцы кружками, слегка солю, а ростки сбрызгиваю маслом.

Внутреннюю поверхность каждой половинки питы обильно смазываю приготовленной намазкой из нута, затем наполняю ломтиками огурца, помидора и горстью ростков. Добавляю пару листьев свежего салата и подаю сразу.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
