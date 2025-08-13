Лечо за полчаса! Быстрый рецепт ароматной овощной закуски

Лечо — это ароматная овощная закуска с нежными кусочками перца, сладковатыми помидорами и пикантными нотками чеснока, которая готовится за полчаса!

Быстрый рецепт: нарежьте 5 болгарских перцев соломкой, 4 помидора бланшируйте и снимите кожицу, измельчите. Обжарьте 1 луковицу, добавьте перец, тушите 10 минут. Влейте томатную массу, 2 ст. л. томатной пасты, 1 ч. л. сахара, соль и перец по вкусу. Тушите еще 15 минут, в конце добавьте 3 зубчика чеснока.

Готовое лечо получается в меру густым, с ярким вкусом летних овощей и легкой остринкой. Подавайте холодным или горячим — оно идеально к мясу, пасте или как самостоятельная закуска.

