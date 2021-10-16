Лауреат — не иноагент: как СПЧ хочет смягчить нашумевший закон

Члены президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), журналисты Ева Меркачёва и Леонид Никитинский подготовили поправки, частично гуманизирующие действующее законодательство об иностранных агентах. В частности, после получения главредом «Новой газеты» Дмитрием Муратовым Нобелевской премии они предложили не считать международные профессиональные награды поводом для включения в реестр СМИ-иноагентов. Кроме этого поправки касаются расширения прав НКО и физических лиц перед лицом госструктур, уполномоченных вносить их в дискриминационный список. NEWS.ru узнал подробности о поправках СПЧ.

«Поправка Муратова»

По словам Евы Меркачёвой, глава комиссии СПЧ по правам человека в информационной сфере, главред «Московского комсомольца» Павел Гусев поручил ей и обозревателю «Новой газеты» Леониду Никитинскому подготовить поправки в два закона, регламентирующих статус иностранного агента для некоммерческих организаций (НКО) и физических лиц. Итоговый документ был закончен на днях.

В частности, поправки предлагают включить в действующее законодательство следующую формулировку:

К денежным средствам и (или) иному имуществу не относятся средства, являющиеся денежной частью международных премий и призов, установленных за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, благотворительности и защиты прав человека, культуры, литературы, искусства, туризма и средств массовой информации, а также средства на транспортные расходы и проживание, связанные с участием в международных конференциях, симпозиумах, семинарах.

То есть, как подчёркивает Меркачёва, за Нобелевскую премию иноагентом в случае принятия инициативы Дмитрия Муратова не признают.

Кроме этого, если поправки будут приняты, НКО или физлица, которых государство заподозрило в получении иностранного финансирования или иной деятельности, позволяющей включить их в реестр иноагентов, будут заранее предупреждать об этом. Также им станут давать три месяца на то, «чтобы направить в уполномоченный орган мотивированный ответ и предпринять действия в целях исключения указанных оснований». А после истечения этого срока профильный госорган получит право включить НКО в реестр.

Ещё одно предложение СПЧ, прописанное в поправках, — личная информация физлица-иноагента, а именно фотографии, посты о личной жизни и комментарии, не должны маркироваться.

В списке иноагентов уже почти 100 СМИ, НКО и журналистов (как физлиц). И круг их стремительно расширяется. Закон сформулирован так нечётко и широко, что стать иноагентом может каждый второй. Ни одного иностранца там нет, сплошь российские граждане, зачастую — лучшая часть гражданского общества. Некоторые из них сделали в одиночку больше в борьбе с пытками, с несправедливостью, чем целые государственные структуры. Ева Меркачёва журналистка, член СПЧ и ОНК Москвы журналистка, член СПЧ и ОНК Москвы

Она надеется, что скоро «этим и другим поправкам дадут ход». С Меркачёвой согласен и главный редактор «Московского комсомольца», президент комиссии СПЧ по правам человека в информационной сфере Павел Гусев. В разговоре с NEWS.ru он заявил, что «изменения будут», подчеркнув, что это никак не связано с присуждением Нобелевской премии Дмитрию Муратову, насчёт которого президент Владимир Путин ранее заявил, что статус иностранного агента грозит лауреату, только если он нарушит закон РФ и «пойдёт на это сознательно». По словам Гусева, разговор сейчас не о главном редакторе «Новой газеты», который не внесён в реестр иноагентов, а о том, что туда попали десятки СМИ.

Павел Гусев facebook.com/pavel.gusev.14

Ещё задолго до Муратова СПЧ направлял в администрацию президента свои предложения об изменении законов об иноагеентах, после этого пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал, что это будет рассмотрено. Также об этом говорил и депутат Госдумы Александр Хинштейн. Что касается конкретных законов, в которые будут вноситься поправки, то это будут работать депутаты. Многие из них ранее уже согласились, что закон принят поспешно. Павел Гусев главный редактор «Московского комсомольца», член СПЧ главный редактор «Московского комсомольца», член СПЧ

Ранее Ева Меркачёва в интервью NEWS.ru сообщила, что «всё сдвинулось серьёзно», добавив, что в конце августа «было серьёзное заседание в верхах», и «есть основания думать, что в ближайшее время закон [о СМИ-иноагентах] будет изменён».

Ева Меркачёва facebook.com/merkacheva

В конце 2019 года президент Владимир Путин подписал закон , которым вводится понятие физического лица как иностранного СМИ, выполняющего функции иноагента. Таковым признаётся лицо, «выполняющее функции иностранного агента, если оно получает денежные средства и (или) иное имущество от иностранных государств, их госорганов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих денежные средства и (или) иное имущество от указанных источников».

Для признания иностранным агентом человеку стало достаточно распространять «предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы», в том числе в Интернете. Иноагентом может стать физическое или юридическое лицо, если они распространяют сообщения и материалы иностранных СМИ или российских юрлиц, учреждённых иностранным СМИ, а также финансируются за счет средств иностранных государств.

После получения такого статуса, иноагенты попадают в соответствующий реестр иностранных СМИ, который ведётся Минюстом .

Отмечается, что к российскому юрлицу, выполняющему функции иноагента, применяются положения Закона о НКО, регулирующие правовой статус некоммерческой организации, выполняющей функции иноагента. Распространяемые им материалы должны содержать сообщение о том, что они распространяются иностранным СМИ. В случае нарушения деятельности СМИ-иноагента или учреждённого им российского юрлица Роскомнадзор ограничивает доступ к информационному ресурсу.

В конце 2020 года в реестр СМИ-иноагентов впервые были включены не организации, а отдельные люди — журналисты и правозащитники. Сейчас в нём 86 лиц, в том числе 56 человек.

Также с конца 2020 года вступили в силу поправки в «закон Димы Яковлева» — ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Эти нововведения создали условия признания иноагентами физических лиц. В соответствующий реестр их теперь можно, например, за «целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранным источником могут быть использованы против безопасности РФ» или за получение «организационно-методическая помощи» от иностранного источника, не обязательно подразумевающей денежное вознаграждение. При этом неважно, кто претендент на попадание в реестр — гражданин России или иностранец. За сбор этих данных в интересах иностранного источника признать иноагентом можно вне зависимости от наличия паспорта другой страны. Список таких сведений и подготовила, а недавно утвердила ФСБ.