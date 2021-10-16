Лауреат — не иноагент: как СПЧ хочет смягчить нашумевший закон

Члены президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), журналисты Ева Меркачёва и Леонид Никитинский подготовили поправки, частично гуманизирующие действующее законодательство об иностранных агентах. В частности, после получения главредом «Новой газеты» Дмитрием Муратовым Нобелевской премии они предложили не считать международные профессиональные награды поводом для включения в реестр СМИ-иноагентов. Кроме этого поправки касаются расширения прав НКО и физических лиц перед лицом госструктур, уполномоченных вносить их в дискриминационный список. NEWS.ru узнал подробности о поправках СПЧ.
«Поправка Муратова»
По словам Евы Меркачёвой, глава комиссии СПЧ по правам человека в информационной сфере, главред «Московского комсомольца» Павел Гусев поручил ей и обозревателю «Новой газеты» Леониду Никитинскому подготовить поправки в два закона, регламентирующих статус иностранного агента для некоммерческих организаций (НКО) и физических лиц. Итоговый документ был закончен на днях.
В частности, поправки
К денежным средствам и (или) иному имуществу не относятся средства, являющиеся денежной частью международных премий и призов, установленных за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, благотворительности и защиты прав человека, культуры, литературы, искусства, туризма и средств массовой информации, а также средства на транспортные расходы и проживание, связанные с участием в международных конференциях, симпозиумах, семинарах.
То есть, как подчёркивает Меркачёва, за Нобелевскую премию иноагентом в случае принятия инициативы Дмитрия Муратова не признают.
Кроме этого, если поправки будут приняты, НКО или физлица, которых государство заподозрило в получении иностранного финансирования или иной деятельности, позволяющей включить их в реестр иноагентов, будут заранее предупреждать об этом. Также им станут давать три месяца на то, «чтобы направить в уполномоченный орган мотивированный ответ и предпринять действия в целях исключения указанных оснований». А после истечения этого срока профильный госорган получит право включить НКО в реестр.
Ещё одно предложение СПЧ, прописанное в поправках, — личная информация физлица-иноагента, а именно фотографии, посты о личной жизни и комментарии, не должны маркироваться.
В списке иноагентов уже почти 100 СМИ, НКО и журналистов (как физлиц). И круг их стремительно расширяется. Закон сформулирован так нечётко и широко, что стать иноагентом может каждый второй. Ни одного иностранца там нет, сплошь российские граждане, зачастую — лучшая часть гражданского общества. Некоторые из них сделали в одиночку больше в борьбе с пытками, с несправедливостью, чем целые государственные структуры.
Она надеется, что скоро «этим и другим поправкам дадут ход». С Меркачёвой согласен и главный редактор «Московского комсомольца», президент комиссии СПЧ по правам человека в информационной сфере Павел Гусев. В разговоре с NEWS.ru он заявил, что «изменения будут», подчеркнув, что это никак не связано с присуждением Нобелевской премии Дмитрию Муратову, насчёт которого президент Владимир Путин ранее заявил, что статус иностранного агента грозит лауреату, только если он нарушит закон РФ и «пойдёт на это сознательно». По словам Гусева, разговор сейчас не о главном редакторе «Новой газеты», который не внесён в реестр иноагентов, а о том, что туда попали десятки СМИ.
Ещё задолго до Муратова СПЧ направлял в администрацию президента свои предложения об изменении законов об иноагеентах, после этого пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал, что это будет рассмотрено. Также об этом говорил и депутат Госдумы Александр Хинштейн. Что касается конкретных законов, в которые будут вноситься поправки, то это будут работать депутаты. Многие из них ранее уже согласились, что закон принят поспешно.
Ранее Ева Меркачёва в интервью NEWS.ru сообщила, что «всё сдвинулось серьёзно», добавив, что в конце августа «было серьёзное заседание в верхах», и «есть основания думать, что в ближайшее время закон [о СМИ-иноагентах] будет изменён».
В конце 2019 года президент Владимир Путин
Для признания иностранным агентом человеку стало достаточно распространять «предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы», в том числе в Интернете. Иноагентом может стать физическое или юридическое лицо, если они распространяют сообщения и материалы иностранных СМИ или российских юрлиц, учреждённых иностранным СМИ, а также финансируются за счет средств иностранных государств.
После получения такого статуса, иноагенты попадают в соответствующий реестр иностранных СМИ, который
Отмечается, что к российскому юрлицу, выполняющему функции иноагента,
В конце 2020 года в реестр СМИ-иноагентов впервые были включены не организации, а отдельные люди — журналисты и правозащитники. Сейчас в нём 86 лиц, в том числе 56 человек.
Также с конца 2020 года вступили в силу поправки в «закон Димы Яковлева» — ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Эти нововведения создали условия признания иноагентами физических лиц. В соответствующий реестр их теперь можно, например, за «целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранным источником могут быть использованы против безопасности РФ» или за получение «организационно-методическая помощи» от иностранного источника, не обязательно подразумевающей денежное вознаграждение. При этом неважно, кто претендент на попадание в реестр — гражданин России или иностранец. За сбор этих данных в интересах иностранного источника признать иноагентом можно вне зависимости от наличия паспорта другой страны. Список таких сведений и подготовила, а недавно утвердила ФСБ.
Сегодня власти России