Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 12:45

Квашеные зеленые помидоры: обалденная вкуснятина в банках по-деревенски

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Квашеные зеленые помидоры по-деревенски — это хрустящая закуска с ярким кисло-соленым вкусом. Плотная мякоть зеленых томатов в процессе брожения приобретает особую упругость, а пряности придают насыщенный аромат.

Для приготовления возьмите 2 кг крепких зеленых помидоров, проколите каждый у плодоножки зубочисткой. Уложите в банку, переслаивая 5 зубчиками чеснока, 2 зонтиками укропа, 5 листьями хрена, 10 горошинами черного перца. Залейте холодным рассолом (1,5 л воды, 2 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара), сверху поставьте гнет.

Оставьте при комнатной температуре на 3 дня (для легкой кислинки) или на 7 дней (для интенсивного вкуса), затем перенесите в холод. Через 2 недели помидоры готовы — они сохраняют форму, но становятся нежными внутри с приятной остротой. Это обалденная вкуснятина в банках.

Ранее стало известно, как приготовить баклажаны по-корейски — зимний салат в банках.

помидоры
рецепты
соленья
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Роскосмос показал кадры извержения вулкана на Камчатке
Погода в Москве в понедельник, 11 августа: ждать ли похолодание и дожди
Боец Купол раскрыл, где смыкаются клещи российской армии
Украина потеряла почти полторы тысячи солдат за одни сутки
В США озвучили новую версию требований России по миру на Украине
Директор театра Вахтангова назвал причину смерти Бутусова
В Госдуме рассказали, когда родители смогут бесплатно ездить в санатории
Главарь этнической банды устроил пожар с 25 погибшими и избежал тюрьмы
Политолог назвал главную причину отказа Зеленского уступать территории
Резонансные спектакли, «Женитьба» и Париж: жизнь и творчество Юрия Бутусова
Скончался режиссер Юрий Бутусов
В Кремле заметили усиливающее военное присутствие США в регионах рядом с РФ
Сторонники Гуцул устроили протест перед зданием СИЗО в Кишиневе
В одном регионе России ввели режим ЧС из-за украинского беспилотника
Боевая граната оказалась в бюстгальтере женщины после ссоры
В МИД РФ заявили, что у Москвы есть новейшее оружие кроме «Орешника»
«Страшная картина»: в Приморье вспомнили крупнейшую ядерную катастрофу
Названа величайшая фигуристка в истории СССР и России
Ситуацию вокруг ЗАЭС назвали критической
Эндокринолог назвала «золотую середину» потребления яиц
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Общество

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.