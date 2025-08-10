Квашеные зеленые помидоры: обалденная вкуснятина в банках по-деревенски

Квашеные зеленые помидоры по-деревенски — это хрустящая закуска с ярким кисло-соленым вкусом. Плотная мякоть зеленых томатов в процессе брожения приобретает особую упругость, а пряности придают насыщенный аромат.

Для приготовления возьмите 2 кг крепких зеленых помидоров, проколите каждый у плодоножки зубочисткой. Уложите в банку, переслаивая 5 зубчиками чеснока, 2 зонтиками укропа, 5 листьями хрена, 10 горошинами черного перца. Залейте холодным рассолом (1,5 л воды, 2 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара), сверху поставьте гнет.

Оставьте при комнатной температуре на 3 дня (для легкой кислинки) или на 7 дней (для интенсивного вкуса), затем перенесите в холод. Через 2 недели помидоры готовы — они сохраняют форму, но становятся нежными внутри с приятной остротой. Это обалденная вкуснятина в банках.

Ранее стало известно, как приготовить баклажаны по-корейски — зимний салат в банках.