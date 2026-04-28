Кустарник с лисьими хвостами вместо соцветий: популярен у флористов и прост в выращивании в саду

Амарант, который флористы так любят включать в модные букеты, на самом деле удивительно прост в выращивании и станет настоящей жемчужиной вашего сада.

Его главное преимущество — феноменальная декоративность: в зависимости от сорта, амарант может удивить и роскошными, бархатистыми метелками свекольного, вишневого или золотистого цвета, и невероятной листвой, которая переливается всеми оттенками пламени — от алого до пурпурного и золотистого.

Некоторые сорта, такие как «Вишневый бархат», формируют плотные кусты высотой до 60 см с соцветиями длиной до 40 см, а амарант хвостатый поражает поникающими «лисьими хвостами», которые могут достигать полуметра.

Амарант — настоящий подарок для занятых дачников: он засухоустойчив, нетребователен к почве, практически не болеет, и взрослое растение способно само подавлять рост сорняков.

Посадить его в мае проще простого: выберите солнечное место, смешайте семена с песком в пропорции 1:15, затем заделайте их в неглубокие бороздки (на глубину 1-2 см) и слегка присыпьте землей. После посева грядку аккуратно поливают и ждут всходов, которые при теплой погоде (20-25°C) появятся уже через 7-14 дней.

