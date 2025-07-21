Куриный бефстроганов, который проще простого, — нежность за 25 минут

Если хотите приготовить что-то домашнее и сытное, но не потратить целый час на готовку, куриный бефстроганов именно то, что нужно. Он готовится быстрее классического варианта из говядины, получается нежным, ароматным и отлично сочетается с любым гарниром.

Ингредиенты на 4 порции

Куриное филе — 600 г

Лук репчатый — 2 шт.

Сметана — 2 ст. ложки

Томатная паста — 1 ст. ложка

Бульон — 1,5 стакана (можно развести кубик в воде)

Мука — 0,5 стакана

Масло растительное — 2 ст. ложки

Соль и черный молотый перец — по вкусу

Пошаговый рецепт

Куриное филе промойте, обсушите и нарежьте кусочками толщиной около 1 см. Каждый кусок слегка отбейте, затем нарежьте полосками. Приготовьте соус: в сотейнике смешайте сметану, томатную пасту и бульон. Посолите, поперчите, доведите до кипения и отставьте. Полоски курицы обваляйте в муке, затем переложите в дуршлаг и слегка встряхните, чтобы убрать лишнюю муку. Лук нарежьте полукольцами и слегка обжарьте на сковороде с маслом до мягкости. Добавьте к луку куриные полоски и обжаривайте на сильном огне 5–6 минут, постоянно помешивая. Переложите курицу с луком в сотейник с соусом и тушите на медленном огне около 20 минут. Подавайте с гарниром из картофельного пюре, отварного риса или пасты.

Это блюдо — отличная идея для быстрого ужина, когда хочется чего-то домашнего, но без сложностей. Обязательно попробуйте приготовить, результат вам понравится.

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