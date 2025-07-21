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21 июля 2025 в 11:56

Куриный бефстроганов, который проще простого, — нежность за 25 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если хотите приготовить что-то домашнее и сытное, но не потратить целый час на готовку, куриный бефстроганов именно то, что нужно. Он готовится быстрее классического варианта из говядины, получается нежным, ароматным и отлично сочетается с любым гарниром.

Ингредиенты на 4 порции

  • Куриное филе — 600 г
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Сметана — 2 ст. ложки
  • Томатная паста — 1 ст. ложка
  • Бульон — 1,5 стакана (можно развести кубик в воде)
  • Мука — 0,5 стакана
  • Масло растительное — 2 ст. ложки
  • Соль и черный молотый перец — по вкусу

Пошаговый рецепт

  1. Куриное филе промойте, обсушите и нарежьте кусочками толщиной около 1 см.
  2. Каждый кусок слегка отбейте, затем нарежьте полосками.
  3. Приготовьте соус: в сотейнике смешайте сметану, томатную пасту и бульон. Посолите, поперчите, доведите до кипения и отставьте.
  4. Полоски курицы обваляйте в муке, затем переложите в дуршлаг и слегка встряхните, чтобы убрать лишнюю муку.
  5. Лук нарежьте полукольцами и слегка обжарьте на сковороде с маслом до мягкости.
  6. Добавьте к луку куриные полоски и обжаривайте на сильном огне 5–6 минут, постоянно помешивая.
  7. Переложите курицу с луком в сотейник с соусом и тушите на медленном огне около 20 минут.
  8. Подавайте с гарниром из картофельного пюре, отварного риса или пасты.

Это блюдо — отличная идея для быстрого ужина, когда хочется чего-то домашнего, но без сложностей. Обязательно попробуйте приготовить, результат вам понравится.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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