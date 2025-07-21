Куриный бефстроганов, который проще простого, — нежность за 25 минут

Если хотите приготовить что-то домашнее и сытное, но не потратить целый час на готовку, куриный бефстроганов именно то, что нужно. Он готовится быстрее классического варианта из говядины, получается нежным, ароматным и отлично сочетается с любым гарниром.
Ингредиенты на 4 порции
- Куриное филе — 600 г
- Лук репчатый — 2 шт.
- Сметана — 2 ст. ложки
- Томатная паста — 1 ст. ложка
- Бульон — 1,5 стакана (можно развести кубик в воде)
- Мука — 0,5 стакана
- Масло растительное — 2 ст. ложки
- Соль и черный молотый перец — по вкусу
Пошаговый рецепт
- Куриное филе промойте, обсушите и нарежьте кусочками толщиной около 1 см.
- Каждый кусок слегка отбейте, затем нарежьте полосками.
- Приготовьте соус: в сотейнике смешайте сметану, томатную пасту и бульон. Посолите, поперчите, доведите до кипения и отставьте.
- Полоски курицы обваляйте в муке, затем переложите в дуршлаг и слегка встряхните, чтобы убрать лишнюю муку.
- Лук нарежьте полукольцами и слегка обжарьте на сковороде с маслом до мягкости.
- Добавьте к луку куриные полоски и обжаривайте на сильном огне 5–6 минут, постоянно помешивая.
- Переложите курицу с луком в сотейник с соусом и тушите на медленном огне около 20 минут.
- Подавайте с гарниром из картофельного пюре, отварного риса или пасты.
Это блюдо — отличная идея для быстрого ужина, когда хочется чего-то домашнего, но без сложностей. Обязательно попробуйте приготовить, результат вам понравится.
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