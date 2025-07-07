Куриные сердечки — нежность в томатном облачке!

Дорогие мои, сегодня хочу поделиться с вами рецептом, который стал настоящим открытием в моей кухне. Тушеные куриные сердечки в томатном соусе получаются настолько нежными, что просто тают во рту! Это блюдо идеально подойдет для сытного семейного ужина.

Готовятся сердечки просто, а результат превосходит все ожидания. Сочные, ароматные, с овощами и томатной пастой — они прекрасно сочетаются с любым гарниром, но особенно хороши с картошечкой или гречкой.

Ингредиенты

500 г куриных сердечек

1 луковица

1 морковь

1 ст. л. томатной пасты

400 мл воды

Соль, перец, сушеная зелень по вкусу

Сначала обжариваем лук и морковь до мягкости. Добавляем промытые сердечки, солим, перчим и слегка обжариваем. Заливаем разведенной томатной пастой и тушим под крышкой около 50 минут на медленном огне.

Получается невероятно вкусно, ароматно и сытно! Попробуйте — и это блюдо станет частым гостем на вашем столе. Приятного аппетита!

Сохранить аромат летней зелени до весны проще, чем кажется! Этот проверенный способ позволит вам всегда иметь под рукой пикантную добавку к любым блюдам.