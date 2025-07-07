Куриные сердечки — нежность в томатном облачке!

Дорогие мои, сегодня хочу поделиться с вами рецептом, который стал настоящим открытием в моей кухне. Тушеные куриные сердечки в томатном соусе получаются настолько нежными, что просто тают во рту! Это блюдо идеально подойдет для сытного семейного ужина.
Готовятся сердечки просто, а результат превосходит все ожидания. Сочные, ароматные, с овощами и томатной пастой — они прекрасно сочетаются с любым гарниром, но особенно хороши с картошечкой или гречкой.
Ингредиенты
- 500 г куриных сердечек
- 1 луковица
- 1 морковь
- 1 ст. л. томатной пасты
- 400 мл воды
- Соль, перец, сушеная зелень по вкусу
Сначала обжариваем лук и морковь до мягкости. Добавляем промытые сердечки, солим, перчим и слегка обжариваем. Заливаем разведенной томатной пастой и тушим под крышкой около 50 минут на медленном огне.
Получается невероятно вкусно, ароматно и сытно! Попробуйте — и это блюдо станет частым гостем на вашем столе. Приятного аппетита!
Сохранить аромат летней зелени до весны проще, чем кажется! Этот проверенный способ позволит вам всегда иметь под рукой пикантную добавку к любым блюдам.