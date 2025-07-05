Куриная грудка с яблоками: вы не поверите, каким сочным получится филе

Куриная грудка с яблоками: вы не поверите, каким сочным получится филе

Куриная грудка с яблоками — это идеальное сочетание нежного мяса и сладковато-кислых фруктовых ноток, создающее гармоничный вкус с легкой пикантностью. Вы не поверите, каким сочным получится филе по этому рецепту.

Для приготовления нарежьте 500 г куриного филе кубиками, посолите, поперчите и обжарьте на растительном масле до золотистой корочки. Добавьте 2 нарезанных яблока (лучше кисло-сладких сортов), 1 измельченную луковицу и 2 зубчика чеснока. Тушите под крышкой 10–15 минут, в конце добавьте 1 ч. л. меда и щепотку корицы для аромата.

Блюдо в ходе приготовления приобретает необычный вкус: курица становится сочнее благодаря яблочному соку, а фрукты карамелизуются и дополняют мясо легкой сладостью. Подавайте с рисом или свежими овощами, украсив зеленью, — такое блюдо удивит даже искушенных гурманов!

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