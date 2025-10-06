Курицу больше не запекаю, готовлю в томатном соусе на сковороде: мясо распадается на волокна

Курицу больше не запекаю, готовлю в томатном соусе на сковороде: мясо распадается на волокна

Курицу больше не запекаю, готовлю в томатном соусе на сковороде. С этим рецептом вы получите сытное и ароматное блюдо, которое станет идеальным вариантом для семейного ужина.

Рецепт: обжарьте 4–6 куриных окорочков или голеней на растительном масле до золотистой корочки со всех сторон, посолите и поперчите. Добавьте 1 нарезанную луковицу и 1 морковь соломкой, обжаривайте еще 5 минут. Влейте 200 мл томатного сока или пассерованные томаты, добавьте 2 лавровых листа, щепотку сахара для баланса кислоты и немного воды, чтобы соус покрывал ножки наполовину. Тушите под крышкой на медленном огне 25–30 минут до мягкости мяса. За 5 минут до готовности добавьте 2–3 зубчика чеснока.

Вкус блюда получается насыщенным и сбалансированным: нежное куриное мясо легко распадается на волокна, томатный соус с овощами дарит приятную кислинку, а чеснок и лавровый лист добавляют пикантности. Подавайте ножки с картофельным пюре, пастой или гречневой кашей — соус отлично подойдет в качестве подливы.

Ранее стало известно, как приготовить сочные куриные тефтели с подливой: их можно есть даже на диете и ПП.