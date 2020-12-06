Курьер уронил еду на землю и доставил её клиентам

https://static.news.ru/photo/e1341416-37af-11eb-80d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yuriko Nakao/AFLO/Global look Press

Курьер из Великобритании поднял голыми руками упавшую на землю еду, положил её в контейнеры и доставил заказчикам. О случившемся стало известно благодаря камерам наблюдения.

Ужин предназначался семье из четырёх человек. Они заказали бургеры, картошку фри и куриные крылышки, за которые заплатили 26,5 фунта стерлингов (около 2650 рублей). Однако пакет с едой внезапно порвался прямо на крыльце дома.

Сотрудник курьерской службы решил не переживать по этому поводу, просто собрал с земли еду и сложил обратно в контейнеры. Порванный пакет он засунул под припаркованный рядом автомобиль, там же остались следы блюд, полежавших на асфальте.

Заказчики забрали еду, а курьер поспешил уйти. Однако они заметили, что все блюда холодные. Чуть позднее им позвонил сосед, которому принадлежит уличная камера, и сообщил, что произошло. В итоге семье пришлось готовить замороженные рыбные палочки. Фото с места происшествия они отправили в службу доставки, где пообещали наказать сотрудника, если инцидент подтвердится, передаёт The Sun.

Ранее NEWS.ru писал, что злоумышленник обманул торгового представителя ЦУМа на 700 тысяч рублей. Как рассказал сам пострадавший, инцидент произошёл на Рублёвском шоссе во время доставки заказа на дом клиенту.