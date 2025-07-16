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16 июля 2025 в 13:30

Стало известно, как безопасно питаться блюдами из доставки

Доцент Фоменко посоветовала съедать блюда из доставки в первые два-три дня

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Готовую еду из доставки лучше съедать в течение первых двух-трех дней, посоветовала доцент кафедры пищевой безопасности Российского биотехнологического университета Наталья Фоменко. В интервью KP.RU она рассказала, что, хотя блюда могут оставаться безопасными дольше, они теряют полезные вещества.

По какой бы супертехнологии ни было упаковано блюдо, лучше съесть его в первые два-три дня, а салаты — в первые сутки, — пояснила специалист.

Фоменко также предупредила, что домашняя еда быстро портится: мясные блюда можно хранить не более трех суток, а салаты и гарниры — до 12 часов. Хранить готовую еду лучше в холодильнике при температуре не выше +4 градусов. Эксперт также подчеркнула важность сохранения герметичности упаковки.

Ранее студенты свердловского института прокуратуры УрГЮУ массово отравились на выпускном. Они праздновали в банкетном зале «Версаль», а после торжества у многих поднялась температура, появились рвота и диарея. Анализы выявили у пострадавших сальмонеллез.

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