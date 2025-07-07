Зачем платить за доставку? Дома вкуснее! Жареный рис с креветками и яйцом

Зачем платить за доставку? Дома вкуснее! Жареный рис с креветками и яйцом

Зачем платить за доставку? Дома вкуснее! Жареный рис с креветками и яйцом — тот случай, когда за 15 минут можно приготовить не просто быстрый ужин, а достойную альтернативу доставке. Аппетитная корочка, сочные креветки, любимые азиатские соусы и аромат специй, который сложно забыть. Легко, быстро и, главное, вкусно!

Ингредиенты

Варёный рис — 200 г

Яйца — 2 шт.

Креветки — 200 г

Горошек и кукуруза — 100 г

Соевый соус — по вкусу

Кисло-сладкий соус — по вкусу

Зелёный лук — по вкусу

Приготовление

Готовьте всё на сильном огне, без крышки и без пауз — жарим активно, не отходим. Желтки отделите от белков, смешайте с рисом. Обжаривайте на разогретом масле 5 минут, пока рис не подрумянится. Добавьте горошек с кукурузой, жарьте ещё 5 минут. Всыпьте креветки и влейте белки, готовьте ещё 5 минут. Влейте кисло-сладкий и соевый соусы, готовьте 3 минуты. Добавьте рубленый зелёный лук, перемешайте и подавайте сразу, пока не остыло.

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