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07 июля 2025 в 07:30

Зачем платить за доставку? Дома вкуснее! Жареный рис с креветками и яйцом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Зачем платить за доставку? Дома вкуснее! Жареный рис с креветками и яйцом — тот случай, когда за 15 минут можно приготовить не просто быстрый ужин, а достойную альтернативу доставке. Аппетитная корочка, сочные креветки, любимые азиатские соусы и аромат специй, который сложно забыть. Легко, быстро и, главное, вкусно!

Ингредиенты

  • Варёный рис — 200 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Креветки — 200 г
  • Горошек и кукуруза — 100 г
  • Соевый соус — по вкусу
  • Кисло-сладкий соус — по вкусу
  • Зелёный лук — по вкусу

Приготовление

  1. Готовьте всё на сильном огне, без крышки и без пауз — жарим активно, не отходим. Желтки отделите от белков, смешайте с рисом. Обжаривайте на разогретом масле 5 минут, пока рис не подрумянится.
  2. Добавьте горошек с кукурузой, жарьте ещё 5 минут. Всыпьте креветки и влейте белки, готовьте ещё 5 минут. Влейте кисло-сладкий и соевый соусы, готовьте 3 минуты. Добавьте рубленый зелёный лук, перемешайте и подавайте сразу, пока не остыло.

Ранее мы готовили рис с голенями! Просто, но понравится всем.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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