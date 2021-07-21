Кураев поддержал идею запрета абортов по ОМС женщинам с высоким доходом

Публицист и протодиакон Андрей Кураев в разговоре с NEWS.ru поддержал идею РПЦ о запрете абортов по ОМС женщинам с высоким доходом. Мера выглядит оправданной и при этом достаточно умеренной, заявил он.

Беременность — это не болезнь, и совершенно непонятно, почему для избавления от неё нужно тратить государственные деньги. Если вы считаете про беременность по-другому, то, пожалуйста, есть частные клиники, где вы можете сами за свой счёт решить проблемы, которые сами же себе и создали, — заявил Кураев.

Протодиакон добавил, что для него ситуация очевидна и он не хочет, чтобы за его счёт убивали детей.

Это очень мягкое решение. Мы говорим не о полном запрете абортов или о каких-то репрессиях. Это просто переход к решению проблемы за свой счёт. Если, конечно, считать беременность проблемой. Большинство людей этому событию только рады, — сказал Кураев.

Ранее стало известно, что документ, в котором предлагается постепенный вывод абортов из ОМС, утверждён патриархом Московским и вся Руси Кириллом. Согласно этому предложению, аборты должны быть выведены из системы Обязательного медицинского страхования для женщин, чей доход превышает прожиточный минимум. Документ в скором времени должен быть направлен в епархии.