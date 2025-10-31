Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 15:15

Купил пачку семян за 100 рублей — получил клумбу всех цветов радуги на 30 лет: неприхотливый цветок

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Всего одна пачка семян люпина стоимостью около 100 рублей способна создать на вашем участке многолетнюю самовозобновляющуюся клумбу, которая будет радовать вас более 30 лет!

Этот удивительный многолетник не только невероятно живуч, но и способен к активному самосеву, ежегодно обновляя и расширяя цветущие посадки. Уже через год после посева вы получите мощные растения с резными листьями и величественными свечами соцветий всех оттенков радуги — от белоснежных до фиолетовых и желтых.

Люпин абсолютно неприхотлив: морозостоек, засухоустойчив, растет на бедных почвах и обогащает землю азотом. Он не требует деления или особого ухода, а его глубокие корни делают пересадку ненужной. Посадив люпин однажды, вы на десятилетия обеспечите свой сад эффектными вертикальными акцентами и красивой ажурной листвой, которые будут появляться сами без вашего участия! Все просто: купил пачку семян за 100 рублей — получил клумбу всех цветов радуги на 30 лет.

Ранее был назван цветок, который можно сажать даже при температуре 0 °C.

Дарья Иванова
Д. Иванова
