Культуролог рассказал, как в Советском Союзе боролись с куличами Культуролог Радченко: в СССР куличи маскировали под кексы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти СССР боролись с пасхальными куличами в рамках антирелигиозной кампании, однако полностью лишать граждан лакомства они не стали, рассказала культуролог РАНХиГС Дарья Радченко, выступая с докладом на конференции «Съедобное-несъедобное». По ее словам, которые приводит издание Lenta.ru, куличи продавали под видом кекса «Весенний».

Радченко напомнила, что кампания по борьбе с религией в СССР началась в 1929 году. Тогда власти Советского Союза признали пасхальные куличи одним из символов православия, поэтому их не пекли как в государственных, так и в частных булочных. Детям, которые ели куличи, грозило исключение из пионеров.

Все изменилось в 1936 году, когда председатель ЦИК Михаил Калинин заявил, что куличи — это прекрасная выпечка, а советская власть не против того, чтобы граждане ели хорошую еду. Уже в начале мая на полках магазинов появился кекс «Весенний». Тем не менее полная религиозная «оттепель» не наступила. Так, в 1950 году одной из сотрудниц петербургских магазинов сделали выговор за продажу крашеных яиц.

В 1960 году кампания по борьбе с религией продолжилась уже под руководством Никиты Хрущева. Активная продажа кексов «Весенний» настолько была заметна, что стала темой для сатирического стихотворения в журнале «Крокодил».

Райторг не щедрый на харчи. Вдруг под Христово воскресенье пустил в продажу куличи под псевдонимом «кекс весенний», — говорилось в нем.

Подытоживая, Радченко отметила, что кекс «Весенний» во многом был похож на традиционный кулич: он был покрыт глазурью и посыпан арахисом. Однако, считает она, в действительности его нельзя назвать полноценной альтернативой пасхальному куличу. По словам культуролога, кулич — это блюдо домашней кухни, в то время как кекс «Весенний» — комбинатный продукт, состоящий из бисквитного теста. Таким образом, они отличаются как минимум по рецептуре.

Священник Максим Портнов ранее призвал верующих не выбрасывать скорлупу от освященных яиц. По его словам, их необходимо утилизировать особым образом, например сжечь на приусадебном участке.