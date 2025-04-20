Верующим объяснили, почему нельзя выбрасывать скорлупу от освященных яиц Священник Портнов призвал не выкидывать скорлупу от освященных яиц в мусорку

Многие верующие выбрасывают скорлупу от освященных пасхальных яиц вместе с остальным мусором, однако делать этого нельзя, рассказал священник Максим Портнов. По его словам, все, что было освящено в храме, необходимо утилизировать особым образом. Придавать скорлупе слишком большое значение не нужно, однако важно соблюдать благочестивую традицию, передает aif.ru.

Все это можно сжечь, например, на приусадебном участке и закопать там, где люди и животные не будут попирать его ногами, — посоветовал Портнов.

Священник добавил, что к украшению пасхальных яиц также необходимо подходить особым образом. В частности, он призвал не использовать в украшениях образ Господа, Божией Матери или святых. По словам Портнова, лучше выбрать что-то нейтральное.

Ранее врач-реаниматолог скорой помощи, иеромонах Феодорит (Сеньчуков) рассказал, что разговляться после долгого поста необходимо умеренно. Он посоветовал начинать с творожной пасхи, кулича и яиц, при этом важно не объедаться мясом.

До этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных с праздником Воскресения Христова. В своем пасхальном обращении он пожелал, чтобы сердца людей наполнились светом и любовью, и призвал обнять родных, поздравить близких, а также поддержать нуждающихся.